快訊

從日女大生、泰移工到歐洲工程師 國內擬加嚴口罩政策

110天零本土破功？來台2個月歐洲工程師確診 匡列89名接觸者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／下半季換球後場均1.81轟 打擊策略跟著換

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
下半季換球後球員也很有感，中信兄弟隊內野手許基宏就感覺球稍微偏軟。 聯合報系資料照
下半季換球後球員也很有感，中信兄弟隊內野手許基宏就感覺球稍微偏軟。 聯合報系資料照

中華職棒下半季更換比賽用球、恢復係數降低，不僅球員有感，數字上也可略知一二，下半季目前11場比賽敲出20轟，場均1.81轟，跟上半季120場、327轟，場均2.73轟相比，相差不少。

中職今年上半季用球恢復係數經檢測為0.574，創近四年新高，各球團決議要求廠商在下半季將恢復係數壓低到建議值，季前聯盟公布，新一批比賽用球的恢復係數為0.563。

下半季目前11場比賽中，有5場勝負在1分內，4場比賽兩隊得分都在5分以內，更換用球後，各隊的攻擊策略也要跟著修改。

昨晚樂天桃猿隊昨天以3：2逆轉擊敗統一獅隊，總教練曾豪駒賽後就說：「下半季球的飛行距離沒有這麼遠，就希望他們把球打紮實一點。」

更換用球後，不少球員都反應「有差」，中信兄弟隊內野手許基宏感覺球稍微偏軟，富邦悍將隊砲手高國輝也說，打起來的感覺確實有不同；投手如獅隊羅里奇、兄弟黃恩賜，也都認為新球有些不同。

樂天桃猿 富邦悍將 統一獅

延伸閱讀

中職／張進德、高國輝火力串聯 悍將獵獅登第一

朱哥百轟／曾豪駒不覺有難度 教練林振賢：兩百轟不難

中職／陳鏞基追千安 黃恩賜挑戰「飛刀」紀錄

中職／黃恩賜要向陳義信看齊 周五挑戰單季8連勝

相關新聞

日職／二軍扛第四棒 王柏融又敲雙安

旅日台將王柏融今天續在日本火腿二軍出賽，面對羅德隊，擔任先發第四棒、左外野手，3打數敲出2安打，三戰下來在二軍打擊率達7...

中職／下半季換球後場均1.81轟 打擊策略跟著換

中華職棒下半季更換比賽用球、恢復係數降低，不僅球員有感，數字上也可略知一二，下半季目前11場比賽敲出20轟，場均1.81...

中職／猿隊新洋投報到 左投曼恩曾是陳冠宇隊友

樂天桃猿隊今天宣布新洋投報到，擁有美國職棒大聯盟以及亞洲職棒資歷的左投Brandon Mann，中文名取作「曼恩」，他今...

中職／敲生涯第四支再見安 郭嚴文：打到球就有機會

中職昨天兩場賽事都上演再見安打戲碼，樂天桃猿隊連兩場向對手說再見，郭嚴文在九局下敲安打，助球隊以三比二逆轉勝統一獅隊，而...

中職／主場被拋彩帶 陳傑憲化不甘為動力

中信兄弟隊上半季在台南棒球場封王，統一獅隊難免有些顏面無光，陳傑憲留在場邊看著對手拋下彩帶、慶祝拿下季後賽門票，也期盼下...

中職／周思齊再見安 兄弟4：3擊敗悍將

中信兄弟隊今晚在主場面對富邦悍將隊，周思齊展現老將價值，在九局下敲出再見安打，幫助球隊以4：3守住勝利，對戰悍將取得三連...

中職／郭嚴文再見安打 猿隊連兩場向對手說再見

樂天桃猿隊連兩場向對手說再見，29日陳俊秀的再見兩分砲擊敗中信兄弟隊，今晚對上統一獅隊，郭嚴文的再見安打送回致勝分，以3...

日職／宋家豪7球投完1局無失分 球速回穩

樂天金鷲隊旅日台將宋家豪連兩天出賽，今天對羅德隊在第8局登板，投1局無失分，只投7球收工，連兩場無失分，防禦率降到4.5...

中職／借手套守二壘 陳傑憲還是專心當外野手

統一獅隊今天賽前練習，陳傑憲向林靖凱借了手套，久違的站到二壘練習守備，不過他笑說，因為今天擔任指定打擊，有時間去活動活動...

中職／成為大投手條件 林岳平點出關鍵

中華職棒近年本土「大投手」等級人物都是老面孔，新人受限續航力、傷痛，久未出現能連續幾年繳出穩定成績的投手，獅隊總教練林岳...

中職／獅隊洋投布雷克一軍牛棚待命 預計8月4日先發

統一獅隊新洋投布雷克今天登錄一軍，今起與樂天桃猿隊的三連戰先在牛棚待命，預計下周二將先發出賽，稍解古林睿煬缺陣的燃眉之急...

中職／向李登輝致敬 桃園、洲際球場降半旗

前總統李登輝於昨日辭世，中華職棒今天宣布，今日起桃園、洲際兩地三連戰賽事，球場都將降半旗，向李前總統致上最深的敬意。

熱門新聞

NBA／跪兩分鐘膝蓋就痛 瑞佛斯無法想像有人跪八分鐘

日職／3打數敲2安 王柏融二軍連7打席上壘

動滋券沒中獎？ 趕快去找email廣告匣可能有驚喜

NBA／湖人雙星領軍翻快艇 板凳三雄成幕後功臣

NBA／洛城內戰惜敗湖人 雷納德：相當不錯的比賽

籃球／BE HEROES經典賽加新血 高國豪、孫思堯in

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。