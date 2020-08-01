中職／下半季換球後場均1.81轟 打擊策略跟著換

中華職棒下半季更換比賽用球、恢復係數降低，不僅球員有感，數字上也可略知一二，下半季目前11場比賽敲出20轟，場均1.81轟，跟上半季120場、327轟，場均2.73轟相比，相差不少。

中職今年上半季用球恢復係數經檢測為0.574，創近四年新高，各球團決議要求廠商在下半季將恢復係數壓低到建議值，季前聯盟公布，新一批比賽用球的恢復係數為0.563。

下半季目前11場比賽中，有5場勝負在1分內，4場比賽兩隊得分都在5分以內，更換用球後，各隊的攻擊策略也要跟著修改。

昨晚樂天桃猿隊昨天以3：2逆轉擊敗統一獅隊，總教練曾豪駒賽後就說：「下半季球的飛行距離沒有這麼遠，就希望他們把球打紮實一點。」

更換用球後，不少球員都反應「有差」，中信兄弟隊內野手許基宏感覺球稍微偏軟，富邦悍將隊砲手高國輝也說，打起來的感覺確實有不同；投手如獅隊羅里奇、兄弟黃恩賜，也都認為新球有些不同。