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中職／猿隊新洋投報到 左投曼恩曾是陳冠宇隊友

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊宣布新洋投，為去年效力日職羅德隊的左投曼恩。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊宣布新洋投，為去年效力日職羅德隊的左投曼恩。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天宣布新洋投報到，擁有美國職棒大聯盟以及亞洲職棒資歷的左投Brandon Mann，中文名取作「曼恩」，他今年原與遊騎兵簽下小聯盟合約，隨著各隊小聯盟大砍人而遭釋出，現在輾轉來到中職

36歲的曼恩是美國籍，身高188公分、體重90公斤，2011、2012年及2019年皆在日本職棒出賽，與旅日左投陳冠宇在橫濱與羅德隊都當過隊友，2018年也在大聯盟出賽，職棒資歷相當完整且豐富。

曼恩年初曾與遊騎兵簽下小聯盟合約，但今年因新冠肺炎疫情導致小聯盟賽季取消，各隊大裁員，他也在6月1日確定遭到釋出，因緣際會來到中職打球。

曼恩去年加入日職千葉羅德海洋隊擔任投手，出賽14場、防禦率3.94，如今再度來到亞洲加盟猿隊。曼恩表示，自己很喜歡亞洲的職棒環境，期待在台灣展開中職的生涯。

曼恩今抵台之後，會先進行相關隔離的措施，預計在八月中後向猿隊報到，對於能夠為今年的球季貢獻心力，曼恩顯得相當有信心。

小聯盟 中職 羅德海洋

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