聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／周思齊再見安 兄弟4：3擊敗悍將
中信兄弟隊今晚在主場面對富邦悍將隊，周思齊展現老將價值，在九局下敲出再見安打，幫助球隊以4：3守住勝利，對戰悍將取得三連勝。
兄弟在前6局靠著陳文杰的一分打點一壘安打拿下第1分，接下來高宇杰兩次高飛犧牲打，將比數拉開到3：2，悍將隊前六局得分全來自全壘打，高國輝在4局上敲出陽春砲，以及蔣智賢在6局上的陽春砲。
7局上悍將隊突破兄弟牛棚，面對鄭凱文，林哲瑄先敲安，再靠林益全滾地推進上二壘，接下來李宗賢的一壘打敲回一分，兩隊以3：3戰平。
9局下面對悍將「終結者」陳鴻文，兄弟先靠王威晨先敲出二壘打，陳家駒的犧牲觸擊幫助他站上三壘，周思齊敲出右外野方安打，送回再見分。
周思齊此役5打數2安打，在5局下敲出的二壘打，則是個人生涯第1600支安打，也是聯盟第六人，前五人分別為張泰山、彭政閔、高國慶、林智勝、林益全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言