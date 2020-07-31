中職／周思齊再見安 兄弟4：3擊敗悍將

中信兄弟隊今晚在主場面對富邦悍將隊，周思齊展現老將價值，在九局下敲出再見安打，幫助球隊以4：3守住勝利，對戰悍將取得三連勝。

兄弟在前6局靠著陳文杰的一分打點一壘安打拿下第1分，接下來高宇杰兩次高飛犧牲打，將比數拉開到3：2，悍將隊前六局得分全來自全壘打，高國輝在4局上敲出陽春砲，以及蔣智賢在6局上的陽春砲。

7局上悍將隊突破兄弟牛棚，面對鄭凱文，林哲瑄先敲安，再靠林益全滾地推進上二壘，接下來李宗賢的一壘打敲回一分，兩隊以3：3戰平。

9局下面對悍將「終結者」陳鴻文，兄弟先靠王威晨先敲出二壘打，陳家駒的犧牲觸擊幫助他站上三壘，周思齊敲出右外野方安打，送回再見分。

周思齊此役5打數2安打，在5局下敲出的二壘打，則是個人生涯第1600支安打，也是聯盟第六人，前五人分別為張泰山、彭政閔、高國慶、林智勝、林益全。