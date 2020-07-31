中職／郭嚴文再見安打 猿隊連兩場向對手說再見

樂天桃猿隊連兩場向對手說再見，29日陳俊秀的再見兩分砲擊敗中信兄弟隊，今晚對上統一獅隊，郭嚴文的再見安打送回致勝分，以3：2逆轉勝。

兩隊先發洋投展現壓制，前六局無人得分，直到7局上，獅隊靠著吳桀睿、林祖傑兩支安打，攻占一二壘，剛回到一軍的林靖凱敲出二壘打，攻下一分、形成一三壘有人，投手暴投又再奉送一分，取得2：0領先。

猿隊先在8局下攻得1分，9局下面對獅隊終結者陳韻文，廖健富保送上壘後，代跑的林智平盜上二壘，林泓育代打敲出一壘打，追平比數，陽耀勳觸身球保送後，形成一二壘有人，郭嚴文敲出中外野安打，送回再見分。

獅隊洋投羅里奇先發7局，僅被敲出4支安打，無失分，另有2次三振、1次四壞；猿隊先發投手霸能投完7局用了110球退場，總計被敲8支安打，丟掉2分，兩人都無關勝敗。

獅隊陳傑憲單場在8局上敲出本場第二安，個人生涯500安達陣，只花了345場、1558打席、1358打數，場次、打席、打數都是史上第三快，前兩名為王柏融、胡金龍。