日職／宋家豪7球投完1局無失分 球速回穩
樂天金鷲隊旅日台將宋家豪連兩天出賽，今天對羅德隊在第8局登板，投1局無失分，只投7球收工，連兩場無失分，防禦率降到4.50，狀況逐漸回穩，樂天終場以4：5落敗。
宋家豪昨天對羅德隊，就曾在7局下領先1分時登板，投1局，被敲1安打，另有1次四壞，但沒有失分，拿下本季第三次的中繼成功。
今天續戰羅德，宋家豪在8局下、1分落後時登板，先用四球三振掉洋砲萊德，兩球讓田村龍弘敲出三壘飛球出局，一球讓藤岡裕大敲出二壘滾地球出局，7球投出三上三下。
宋家豪今天總計1局無失分，有1次三振，沒有保送，前一戰最快球速148公里，今天最快也有145公里，跟季出初球速難以攀上145公里相較，有回升跡象。
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