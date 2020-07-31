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中職／借手套守二壘 陳傑憲還是專心當外野手

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊陳傑憲賽前到二壘練習守備。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊陳傑憲賽前到二壘練習守備。記者蘇志畬／攝影

統一獅隊今天賽前練習，陳傑憲向林靖凱借了手套，久違的站到二壘練習守備，不過他笑說，因為今天擔任指定打擊，有時間去活動活動，「我還是守外野啦。」

陳傑憲加入獅隊時原本被定位游擊手，今年擔任游擊手11場出現7次失誤，也連帶影響自信，在移防外野後，找回攻擊火力，球隊內野防區也更加穩度，也就此固定下來。

自5月10日開始專心守外野後，陳傑憲的打擊提升不少，跟守游擊時2成55的打擊率相比，擔任外野手時，打擊率3成93，長打率也來到5成03。

不過陳傑憲認為自己在外野守備還有不少進步空間，目前最大難題仍是對於飛球的判斷，教練團也跟他說，這是每個人都會遇到的狀況，只能靠不斷累積經驗。

「所以每次上場，我都很珍惜機會。」陳傑憲說：「有時候判斷對了，成功接殺就會有成就感，失敗的時候也會自責，想要守好每一顆球。」

從內野轉守外野不如想像中容易，陳傑憲拍拍身後的牆壁說：「像是全壘打牆的距離，其實就不好掌握，有時候怕撞到，提前就減速了，像林哲瑄前輩他們能夠預先掌握距離，直接到位，真的不容易。」

統一獅隊陳傑憲賽前到二壘練習守備。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊陳傑憲賽前到二壘練習守備。記者蘇志畬／攝影

陳傑憲 統一獅 林哲瑄

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