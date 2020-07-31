中職／成為大投手條件 林岳平點出關鍵

中華職棒近年本土「大投手」等級人物都是老面孔，新人受限續航力、傷痛，久未出現能連續幾年繳出穩定成績的投手，獅隊總教練林岳平認為，要成為「大投手」，必須要懂得如何跟痠痛抗衡。

現役先發土投當中，能長期繳出穩定成績的以兩人為代表，樂天桃猿隊王溢正目前連續六季投滿百局，統一獅隊潘威倫生涯累積145勝則是中職投手紀錄；近年獅隊施子謙、富邦悍將隊陳仕朋都投出新氣象，但能否持續穩定繳出成績，仍待時間考驗。

林岳平認為，以職棒角度來看，不能只有好一、兩周，要能夠整季都在球隊的戰力名單內，才是職業球員。

林岳平生涯129次救援是中職史上第一，出賽數468場則並列第三，他說：「以前教練沒叫我們休息，就繼續投，當然真的不舒服也會說，但不會輕易離開名單。」

近期基層棒球開始引進球數限制，保護投手，林岳平認為是好的制度，現在也強調投手分工，先發、牛棚各司其職，「不能用以前的思維來看現在。」

古林睿煬是獅隊另一名被看好的本土先發，2018年選秀至今，尚未站穩一軍，林岳平並不著急，認為他的體能已有逐漸提升，就看能否反映在球場表現上，也要懂得在狀況不佳時如何投球，「要能夠駕馭身體，才能控制球速。」