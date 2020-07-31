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中職／獅隊洋投布雷克一軍牛棚待命 預計8月4日先發

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊新洋投布雷克今天登錄一軍。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊新洋投布雷克今天登錄一軍。記者蘇志畬／攝影

統一獅隊新洋投布雷克今天登錄一軍，今起與樂天桃猿隊的三連戰先在牛棚待命，預計下周二將先發出賽，稍解古林睿煬缺陣的燃眉之急，而另名新洋投梅爾維爾則預計8月3日解除隔離，隨隊兩天後再到二軍出賽。

布雷克原本預計在二軍再丟一場，不過獅隊總教練林岳平表示，跟投手教練討論後，決定先讓他以牛棚身分出賽，適應一軍狀況，再先發。

獅隊下半季開季採取「一洋四土」的先發配置，然而古林睿煬腹斜肌拉傷預計休息四周，布雷克從下周開始頂上輪值，明天由江辰晏先發，昨天中繼1局無失分的施子謙設定周日先發。

統一獅隊新洋投布雷克今天登錄一軍。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊新洋投布雷克今天登錄一軍。記者蘇志畬／攝影

由於施子謙上次先發出賽已是7月3日，林岳平表示，昨天本來就設定讓他出賽，適應一下比賽氛圍，而先發投手潘威倫則因投手強襲球，導致手有些瘀青，所以投完5局就退場。

布雷克在7月26日於二軍出賽一場，投4局失3分，送出8次三振，不過142公里的球速，跟預期有些差距，布雷克也坦承確實還不到巔峰，「不過隨著比賽的進行，會恢復到該有的水準。」

布雷克觀察台灣打者，打擊能力都不錯，有一定力量，希望靠守備解決對手，在二軍的比賽感覺不錯，不過有些失投球還需再調整。

林岳平 施子謙 牛棚

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