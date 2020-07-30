中職／張進德、高國輝火力串聯 悍將獵獅登第一

富邦悍將隊張進德、高國輝火力串聯，今晚攻下的前四分都與兩人有關，最終以5：3擊敗統一獅隊，揮別上半季墊底陰霾，下半季戰績3勝1敗，獨居領先。

悍將隊首局就靠著張進德安打、高國輝全壘打，攻下兩分，不過1局下統一獅隊林安可先敲一分打點安打，下一棒潘武雄也補上一發兩分砲，反超前為3：2。

戰局到4局上發生變化，悍將隊張進德、高國輝接連敲安，第六棒林益全適時安打，敲回兩分，將比數超前，8局上悍將隊再靠著李宗賢的滾地推進，多添一分。

悍將隊先發投手羅力被敲出的6支安打，有5支出現在前兩局，2到6局連續解決13人次，直到7局才又被敲安，用99球投完7局，送出8次三振，丟掉的3分都在第1局，優質先發拿下本季第四勝。

悍將隊仍有隱憂，敲出10支安打，攻下5分雖然帳面成績不錯，但一共留下了十次殘壘，且第6、第7局，都出現滿壘無法得分。