日職／王柏融二軍首戰開轟笑了 5打席全上壘

日職火腿隊旅日台將王柏融日前下放二軍調整，今天首次在二軍先發出賽，對西武獅隊5打席全上壘，有1發兩分砲、1支二壘打以及3次四壞保送，同場先發的吳念庭則是4打數2安打、2打點，火腿隊最終以12：8擊敗西武隊。

王柏融今天擔任第二棒、指定打擊，前兩打席就有好表現，1局上敲出中外野二壘打，2局上在一壘有人時，直接把球轟出左外野全壘打牆，形成兩分砲，王柏融也露出笑容；接下來3打席，分別在3、5、8局，都選到四壞保送。

王柏融本季在一軍出賽17場，31打數敲出3安打，吞下11次三振，打擊率僅0成97，總教練栗山英樹希望他到二軍調整打擊手感，在7月26日被下放二軍，今天第一戰就有好成果，不過根據日職規定，下放後要等10天才能回到一軍。