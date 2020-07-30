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日職／王柏融二軍首戰開轟笑了 5打席全上壘

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
日職火腿隊台將王柏融今天在二軍開轟。圖／取自Fighters☆SPIRITS α推特
日職火腿隊台將王柏融今天在二軍開轟。圖／取自Fighters☆SPIRITS α推特

日職火腿隊旅日台將王柏融日前下放二軍調整，今天首次在二軍先發出賽，對西武獅隊5打席全上壘，有1發兩分砲、1支二壘打以及3次四壞保送，同場先發的吳念庭則是4打數2安打、2打點，火腿隊最終以12：8擊敗西武隊。

王柏融今天擔任第二棒、指定打擊，前兩打席就有好表現，1局上敲出中外野二壘打，2局上在一壘有人時，直接把球轟出左外野全壘打牆，形成兩分砲，王柏融也露出笑容；接下來3打席，分別在3、5、8局，都選到四壞保送。

王柏融本季在一軍出賽17場，31打數敲出3安打，吞下11次三振，打擊率僅0成97，總教練栗山英樹希望他到二軍調整打擊手感，在7月26日被下放二軍，今天第一戰就有好成果，不過根據日職規定，下放後要等10天才能回到一軍。

西武獅隊台將吳念庭今天同場先發，擔任先發一壘手、第五棒，王柏融保送上一壘時，兩人也有不少互動，吳念庭打擊上也有貢獻，3局下的二壘打、6局下的滾地球各有一打點，9局下再補上一支安打，另有一次三振、一次四壞保送。

日職火腿隊台將王柏融（左）與西武獅隊台將吳念庭（右）在二軍同場出賽。圖／取自Fighters☆SPIRITS α推特
日職火腿隊台將王柏融（左）與西武獅隊台將吳念庭（右）在二軍同場出賽。圖／取自Fighters☆SPIRITS α推特

王柏融 西武獅

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