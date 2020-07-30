中職／配合動滋券 四球團優惠活動看這裡

體育署28日抽出400萬份500元「動滋券」，可用於運動場館、觀賞運動賽事和購買運動用品等，中華職棒各球團也提出相關活動，門票、球隊商品都有優惠。

動滋券原訂今天開放民眾領取，不過臨時宣布改期，自8月6日開始領券，8月8日起使用，使用期限也從原本的今年底，順延至明年1月31日，採身分證號末碼分流領券，6日雙號領券、7日單號，8日起所有中籤民眾都可領取。

中華職棒球團針對「動滋券」推出優惠活動。圖／富邦悍將球團提供

富邦悍將隊推出兩項方案，方案A為「全額」使用動滋券在Gstore現場購買市價總額500元商品，即可獲得一張價值350元的平日主場門票；方案B為，憑500元動滋券至現場Gstore消費，可購買市值850元商品。

樂天桃猿隊推出的動滋券優惠比照振興三倍券，全額使用動滋券500元，可享樂天桃猿主場平日門票優惠，周二至周五18：35開打之主場，動滋券500元可在現場購買兩張內野全票。

中信兄弟隊同樣延續振興三倍券模式，使用全額500元動滋券，在中信兄弟實體店面購買商品，可獲得刮刮卡一張，最大獎為球員版球衣加簽名。

統一獅隊也推出動滋券優惠，在中職平日賽事現場購票，以500元動滋券，可購買內野門票兩張。