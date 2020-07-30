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中職／3場內被「打翻泡麵」兩次 李振昌自責發文

聯合新聞網 / 綜合報導
兄弟象守護神李振昌近3場有2場被「打翻泡麵」救援失敗，求好心切的他也很自責。 聯合報系資料照
兄弟象守護神李振昌近3場有2場被「打翻泡麵」救援失敗，求好心切的他也很自責。 聯合報系資料照

兄弟象守護神李振昌近3場有2場被「打翻泡麵」救援失敗，求好心切的他也很自責，深夜在個人粉絲團抒發情緒，除了表達自己心情飽受折磨，也感謝球迷的感受支持。

李振昌在粉絲團上表示：「這幾天相信大家和我一樣心情飽受折磨，3場救援搞砸2場，被再見2次，球隊也吞下2敗，謝謝球迷替我加油打氣，我很感動，會更加努力。」

另外他也感謝批評他的球迷，會持續改進自己的不足，知道球迷是希望自己更好。

這則貼文一出後，近12小時吸引近萬人按讚，也有破1800則留言，大批球迷湧入為李振昌打氣，包含「哪有天過年的，機器都會壞了，何況人是肉做的」、「昌仔，我們永遠是你的後盾」、「在我心裡你永遠是最棒的終結者」、「看到你如此自責的發文反而比輸球更難過啊」等話語。

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