中職／陳俊秀代打再見2分砲勝兄弟 李振昌再度成為苦主

樂天桃猿隊昨晚靠著陳俊秀關鍵代打再見兩分砲，以8：7逆轉擊敗中信兄弟隊，不再獨居墊底，兩隊在下半季戰績同為2勝3敗。

兄弟在1局上靠著張志豪的兩分砲先馳得點，個人本季第17轟；不過1局下猿隊林立兩分砲還以顏色，不僅追平比數，個人本季第20轟，也追平統一獅隊林安可、蘇智傑，並列全壘打王。

2局上兄弟靠著陳文杰安打、王威晨高飛犧牲打各敲回1分，不過2局下猿隊郭嚴文的一壘打帶有一分打點，林立再敲兩分打點安打，將比數超前為5：4。

戰況在6局上發生變化，蘇緯達敲出陽春砲，追平比數，陳文杰三壘安打敲回超前分，王威晨再補上一分打點一壘打，單局攻下3分，反取得7：5領先

猿隊先靠著陽耀勳在8局下的陽春砲追回一分，9局下兩出局、二壘有人，換上陳俊秀代打，面對李振昌第一球就轟出兩分砲，逆轉戰局，這是陳俊秀個人生涯第一支代打全壘打、第四支再見全壘打。

關鍵代打調度成功，總教練曾豪駒賽後表示，「因為得點圈有人，加上俊秀對李振昌打得不錯，這時候希望有一棒逆轉的機會，他也辦到了。」

李振昌吞下個人本季第二敗、第四次救援失敗，陳俊秀表示，李振昌是一名好投手，剛好有猜到他的球路是直球，「當下想說只差1分，在我的攻擊範圍內打越遠越好。」

桃猿隊好不容易拿到下半季第二勝，陳俊秀說：「大家保持團隊的精神，這很重要，不管贏還是輸，每個人都要保持棒球是團隊的想法，想辦法讓團隊好起來。」