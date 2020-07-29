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日職／陽岱鋼隔10天再敲安 巨人1分輸橫濱

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
陽岱鋼。 報系資料照
陽岱鋼。 報系資料照

日職巨人隊今天對上橫濱隊，台灣好手陽岱鋼擔任先發第七棒、右外野手，2打數敲出1支安打，另有1次四壞、1次觸身球，4打席3次上壘，不過巨人最終以2：3輸球。

相隔六天再度先發，陽岱鋼今天首打席在2局下，因觸身球上壘，也讓球隊形成滿壘，可惜下一棒炭谷銀仁朗擊出雙殺打；5局下上場敲出中外野安打，可惜依舊無法回來得分。

6局下陽岱鋼選到保送上壘，最後一次打擊在8局下，兩出局一壘有人時遭到三振，陽岱鋼總計2打數1安打，打擊率上升到2成50，也是個人自7月18日之後，相隔10天再敲安。

橫濱靠著梶谷隆幸陽春砲、高城俊人兩分砲取得領先，巨人僅有丸佳浩和洋砲惠勒的全壘打造成傷害，最終以1分差輸球。

陽岱鋼 巨人

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