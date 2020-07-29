富邦盃12強少棒賽開打 陳金鋒現身開幕典禮

由中華民國棒球協會主辦、富邦金控冠名贊助的2020富邦盃台灣12強少棒大賽，受疫情影響延至今天於新北市重新球場開打，開幕典禮包括陳金鋒、去年U12國手黃天賜、陳楷升都到場。

本次賽事再次集結台灣少棒12支強隊，同場競技捉隊廝殺，打造屬於台灣少棒界的經典賽事。開幕典禮今天由棒協副理事長林華韋主持，富邦育樂總經理暨富邦悍將及台北富邦勇士副領隊陳昭如也到場，並邀請悍將顧問陳金鋒。

此外，2019 WBSC U12冠軍隊隊長黃天賜及大會MVP陳楷升擔任宣傳大使，共同為典禮揭開序幕，其中黃天賜及陳楷升同時是本屆參賽學校龜山國小及大仁國小校友，以學長身分為學弟加油打氣。

由於原場地青年公園進行整修，本屆賽事改至重新球場舉行，來自全台灣12支硬式組強隊參賽，包含去年冠軍隊桃園市龜山國小，及其他少棒強權高雄市中正國小、台東縣豐田國小、桃園市仁善國小、桃園市大勇國小、新竹縣關西國小、桃園市中平國小、台中市大仁國小、台北市東園國小、台北市福林國小、台東縣卑南國小及新北市興穀國小。

軟式組交流賽則由台北市建安國小、台北市龍山國小、新北市新埔國小、新北市土城國小、新北市大豐國小、台東縣長濱國小等6隊，在觀山棒球場進行對戰。

賽事為期5天，最後2天4強及最終決賽可在MOMO TV、MOMO SPORTS YouTube頻道、Yahoo TV、Yahoo奇摩運動粉絲團、中華棒協粉絲團收看賽事直播。

富邦盃12強少棒賽 東園扣倒上屆冠軍龜山

2020年第6屆富邦盃台灣12強少棒大賽29日正式開打，台北市東園國小（圖）首戰派出全國軟式少棒聯賽冠軍班底，迎戰富邦盃上屆冠軍桃園市龜山國小，東園提前於5局以11比1扣倒龜山，旗開得勝。（中華棒協提供）

2020富邦盃台灣12強少棒賽今天開打，首日進行4場比賽，分別由台北市東園、桃園市大勇、台東縣卑南、桃園市中平獲勝，其中東園以11比1扣倒去年冠軍龜山國小。

首戰由北市東園對上去年冠軍隊伍桃園龜山，東園派出全國軟式少棒聯賽冠軍班底，讓衛冕軍龜山無法招架，東園提前於5局以11比1獲勝。東園教練鄭敬樺透露，「富邦有贊助球隊資源，希望能拚冠軍回報。」

東園先發投手林鈞瑋主投4局，被敲4支安打失1分，張閎溢後援1局無失分。李昶毅開轟貢獻3打點，陳炫辰2安打進帳4打點表現也很亮眼。

第2場比賽桃園大勇首局靠著吳柏毅掃出右外野二壘安打先馳得點，此戰吳柏毅投打俱佳，先發2局未被敲安打無失分。王浚豪、黃聖忠各投2局封鎖對手，吳柏毅、游宸澔都有長打表現，助球隊以3比0擊敗高雄中正。

前職棒投手徐余偉前年加入大勇教練團，他表示，「大家都把自己責任做好，攻擊節奏明快，守備也有盡責任。吳柏毅是隊上倚重的球員，投手、守備、打擊都是球隊上等，游宸澔中途轉學過來，卻能跟上校隊訓練，有很好的表現。」

第3場上演台東內戰，由卑南對上豐田，卑南火力串連，終場以21比5提前4局扣倒對手。因為隊上球員比較少，卑南找來一些畢業的學長助陣，但仍啟用2名五升六年級的球員上場投球。

卑南教練連智淵表示，「希望能藉由這個比賽給他們更多經驗。」先發投手余念孝主投2局無失分拿下勝投，接替的周鈺強同樣投2局，雖然丟掉5分但僅有1分責失，幫助球隊鎖定勝局。打線方面，余子承猛打敲3支安打，貢獻3打點、4得分，邱俊希也有猛打賞的演出。

最後一戰桃園中平以10比2撂倒地主新北興穀，U18國手李晨薰的堂弟李聖哲投打俱佳，雖剛練投手，不過先發投2局未被敲任何安打，打擊則繳出3安打猛打賞，貢獻2打點。

中平總教練李國強表示，「火力都集中在前幾棒，希望能藉由這次比賽磨練後段棒次，李聖哲有球速，因為剛練投，不讓他投太多球。」