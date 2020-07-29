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大器晚成／學長鼓勵渡低潮 蘇緯達邁向成熟期
中信兄弟隊蘇緯達今年長打增溫，球季還沒打完，9發全壘打、56支安打、44分打點都已創下生涯新高，休季期間的訓練以及球隊學長不斷鼓勵，是他在今年邁向成熟期的關鍵。
大學畢業後，蘇緯達先到業餘成棒隊打滾了2年，才投入中職選秀，在2015年加盟中信兄弟隊，當時25歲的他，年紀跟其他高中生隊友相比大上一截，蘇緯達說：「很想打給教練、球團看。」心態上急於打出表現，反而無法維持穩定成績。
今年能夠在打擊上維持好表現，蘇緯達透露，休賽季期間與隊友一起訓練，累積的能量讓自己能夠從春訓到現在，一路保持穩定，「無論是技術、身體或心態都是。」
回想剛加入職棒時，蘇緯達不了解如何調整，高低潮明顯，而且容易陷入疑惑，走不出來，「是學長跟教練們，不斷的鼓勵我，才能延續熱情，今年開始比較知道職棒的生態，也暸解對手習性，場上懂得隨機應變，是今年成長最多的地方。」
蘇緯達說的學長包括林智勝、周思齊等人，他們願意分享場上的每個環節、經驗，看在蘇緯達眼中，「這就是傳承，等輪到我們，也要傳給下一代，互相去學習，這也是球隊團結、緊密的原因。」
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