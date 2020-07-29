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大器晚成／生涯首扛三棒 梁家榮不去想太多

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊梁家榮賽前練習。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊梁家榮賽前練習。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿隊內野手梁家榮生涯一到九棒都打過，不過多半擔任七到九棒，今天排在先發第三棒，還是生涯初體驗，梁家榮說：「就只是一個棒次，重點是輪到我時該怎麼打。」

猿隊為了提升打線串聯度，做出打線調整，將近況不錯的梁家榮排在第三棒，梁家榮最近8場出賽，敲出12支安打，包括3發全壘打，10分打點。

對於打第幾棒，梁家榮沒有太多想法，「不同棒次有不同角色，就把該扮演的角色扮演好，更明確的去執行該有的任務。」

生涯第200安在昨天對中信兄弟隊時敲出，雖是一項里程碑，但梁家榮更認為是給自己的警惕，「有的人一季就200安了，我打那麼久，達成的速度落後別人很多，有點慢太多，接下來要好好加緊腳步。」

今天賽前梁家榮的打擊三圍分別是，打擊率3成54、上壘率3成98、長打率5成98，都是生涯高標，梁家榮說：「就像棒球9局才結束，整季120場打完，再來檢視自己哪裡好、哪裡不好，球季中就是調整好自己，在場上繳出好表現。」

梁家榮 樂天桃猿 中信兄弟 中職

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