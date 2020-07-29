中職／林柏佑隔3個月二軍出賽 曾總盼盡快歸隊
樂天桃猿隊投手林柏佑今天在二軍登板，因脊椎神經有輕微壓迫，影響投球，休養3個月才回到投手丘，繳出1局2K，無失分的成績，猿隊總教練曾豪駒也期待他在下半季歸隊，增添牛棚戰力。
林柏佑上次在一軍出賽已是4月26日，當時因投完出現腳發麻的狀況，下放至二軍調整，直到今天猿隊二軍對上味全龍隊之戰，才開始復健賽，為了讓他方便調整、準備，因此排在第一個出賽，只投1局退場，形成另類「假先發」。
猿隊防護員邱武信表示，神經的修復速度因人而異，林柏佑前期症狀減緩得很快，但後期持續得較久，加上他有椎間盤突出的病史，球隊在應對上會更加謹慎。
曾豪駒表示，林柏佑在二軍出賽，應是經過教練團評估，看看狀況調整得如何，如果調整好，對下半季有很大幫助，「希望他趕快回來。」
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