中職／下半季戰績墊底 猿隊打線大變陣

樂天桃猿隊下半季開季戰績1勝3敗，排名掉到墊底，今天打線大變陣，總教練曾豪駒表示，為了改善打線串聯度的問題，所以進行調整，將近況不錯的排在一起。

猿隊下半季團隊打擊率3成05，不過得點圈打擊率僅2成41，也導致關鍵時刻無法敲回分數，昨天全隊敲出7支安打，只拿下1分，以1：4敗給中信兄弟隊。

今天打線調整，近況不錯的梁家榮改打第三棒、林承飛打第五棒，扛起中心棒次，曾豪駒說：「梁家榮近況穩定，排三棒試試看。」

重回捕手位置的張閔勛則是本季第二次先發，曾豪駒表示，原本就安排由他先發，因為林泓育已經連兩場蹲捕，而廖健富對米蘭德的對戰成績沒那麼好，「閔勛目前看來整體表現平穩，進步不少，回來就是做好他的工作。」