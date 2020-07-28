中職／「球芽結果」馬傑森首輪獲選 周董笑討獎學金

六年半前播下的種子，真的發芽了，周思齊創立的「球芽基金」第一屆成員馬傑森，今年成為樂天桃猿隊首輪指名，周思齊開心馬傑森的努力獲得回報，也搞笑借用「大郭」郭源治曾對自己說過的話，「領那麼多錢，獎學金要還我啊。」

周思齊在二○一三年簽下生涯首張複數年合約後，宣布以個人名義成立獎學金，「球芽基金」因而誕生，申請對象限花蓮三級棒球成員，馬傑森就是第一屆得獎的小球員。

樂天桃猿隊總教練曾豪駒與第一輪挑選球員馬傑森（右）合照。圖／聯合報系資料照片

馬傑森成為猿隊首輪指名，透過臉書發表感謝，也揭露了與周思齊的緣分，「那年思齊學長成立獎學金，我有榮幸成為第一屆的得主，還記得當時看思齊學長很厲害。」他說從那時開始，就把周思齊視為目標。

周思齊很清楚記得這位小將，看著當年的領獎照片，很確定身邊隔著兩個位置的男孩，就是馬傑森，「我看他長大，他看我長大。」

他也記得當年原本有意送他到日本打球，「但因為他是獨子，父母會擔心，後來就留在普門」，許多球探也知道他是球芽基金關注的小球員，會向他提到馬傑森的近況，報名選秀的消息出來後，周思齊也有耳聞。

「他是好孩子，父母教得很好，他也很努力。」曾照顧過的小球員，如今也要踏進中職戰場，周思齊說感覺很妙，「他要進來了，我還在打」，期許有一天，「我敲全壘打、經過三壘，可以跟他擊著掌。」

周思齊曾受惠「郭源治棒球獎學金」，後來再遇大郭前輩，曾開玩笑跟周思齊說，「領那麼多錢，把獎學金還來。」

現在馬傑森首輪上榜，周思齊也關心他的簽約金行情，笑說：「套句大郭前輩的話，領那麼多錢，獎學金要還我啊。」至於他自己有沒有還，周思齊說：「當然不還。」