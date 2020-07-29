中職／翁瑋均、黃恩賜想更強 不能只會贏悍將

中華職棒2020年上半球季再度陷入用球恢復係數的問題，造成打擊年重現的跡象。不過現在的本土投手已較過往有明顯進步，目前勝投排行榜前三傑中，只有首位的德保拉是洋將，年輕的翁瑋均及黃恩賜緊追在後，分別已拿下8勝及7勝，極有機會挑戰本土勝投王。

近10年來本土投手僅有2次獲得勝投王，分別是2013年義大犀牛的林晨樺，及2014年中信兄弟的鄭凱文。其中林晨樺拿下15勝，為近年本土最多勝場，次多則為去年王溢正的12勝，而鄭凱文掄元那年僅11勝。實際上11勝大概就是本土投手的一大門檻，包含去年的陳仕朋、前年的施子謙都止步於此。以帳面的成績看來，兩人本季勝率都很高，應有機會突破門檻，甚至雙雙挑戰林晨樺的紀錄。

不過雖然說翁瑋均及黃恩賜成績亮眼，他們想要成為獨當一面的王牌投手，從現況來看可能都還有待努力。年僅21歲的翁瑋均是2018年季中選秀會Lamigo桃猿第一指名，2019年正式出賽，今年僅是職棒二年級生，目前拿下8勝3敗，防禦率5.76及WHIP仍算偏高，比大部分的洋將都差。他的勝場主要來自於上半季墊底的富邦悍將，他對戰富邦4場先發都拿下勝投，而且其中有3場樂天得分破雙位數。雖說他對戰其他兩隊也各拿下2勝，但對統一跟中信都時好時壞，甚至有開局狂丟8分的窘況，表現不夠穩定。

翁瑋均才21歲就快拿到單季10勝，未來大有可為，但他不能只靠贏悍將，對戰其他隊也要更加穩定才行。 聯合報系資料照片

24歲的黃恩賜，在2017年中季中選秀會被中信兄弟第二指名選中，但隨即進行韌帶移植手術，與翁瑋均一樣在去年才正式亮相。目前他成績7勝1敗，防禦率3.94名列第二，同樣地他應該要頒予富邦悍將「惠我良多」的感謝狀，悍將貢獻他4勝的成績，而且對戰防禦率只有2.48。在激烈爭冠的6月時刻，看起來是有經過特別的安排，他連續出戰悍將，幫助自己也讓球隊得利。不過他面對統一及樂天，表現就一樣是跌跌撞撞，防禦率高達5.50，有明顯落差。球隊似乎讓他避免對戰樂天，至今僅有2場出賽，對戰悍將則已多達6場。

黃恩賜帳面成績看起來所向無敵，但對戰悍將以外的其他兩隊時，表現還是不理想，這將是他需要努力的環節。 聯合報系資料照片

這樣的不均衡對戰成績以往也有案例可循，前面提到2018年的施子謙球季最終只拿下11勝，其實他在7月底時同樣已經取得8勝，到8月12日時則是10勝2敗，其中富邦悍將一樣貢獻最多的4勝。雖然他對上其他各隊也都能取勝，但內容仍有差異，對戰中信兄弟表現尤其不理想。偏偏賽季末程安排讓他必須連續對戰兄弟，結果他苦吞3連敗，球季最後6戰就只拿下悍將幫他止敗的那場勝利。

由於今年還是僅有四支球隊在一軍對打，為了戰績考量，有時教練團會考量調整先發輪值。上半季因為中信與樂天都在爭奪季冠軍，因此多會以洋投作為對戰的優先考量，而本土投手的安排偏向見縫插針。因此富邦悍將面對本土投手機率相對高些，偏偏悍將打線還在磨練，成為其他隊本土投手的試金石。

雖然中職以前有許多專攻單一球隊的投手，包含打虎英雄陽介仁、屠龍手陳憲章、屠牛手吳俊億等，但現今的職棒與當年已不能相提並論。太多勝場來自於同一球隊，其實並不會是好事，由於各隊情蒐充足，對戰又頻繁，打者適應能力更強，一不小心就容易被破解。像是近年羅力、江國豪都曾號稱「除獅機」，卻因為對手太熟悉，最終仍遭破解。另一方面，在補賽週及季後賽時，因為不容易出現針對性調度，馬上就會顯現真實身手。

屠龍手陳憲章當年讓龍迷恨得牙癢癢，但如果換到現在，只贏同一隊恐怕很快就會被破解，難成為大將！ 聯合報系資料照片

樂天及中信是這些年的季後賽常客，陣中已經能挑戰本土10勝的翁瑋均及黃恩賜，沒理由不安排於季後出賽。但對手的不同，現階段會讓他們表現有極大的落差，會是讓教練團顧慮的環節。他們都還很年輕，現在應該讓他們多方挑戰，從對戰中幫助他們找出問題，目標是能夠對每支球隊都展現一樣的壓制力，才能真正成為本土王牌投手。