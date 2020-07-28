中職／6局僅失1分 廖乙忠暌違83天再收勝投

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
中信兄弟隊先發投手廖乙忠。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊先發投手廖乙忠。記者季相儒／攝影

等了83天，中信兄弟隊廖乙忠終於再嘗勝投滋味，今天對樂天桃猿隊投6局僅失1分，兄弟終場以4：1贏球，廖乙忠收下本季第2勝。

威拉諾前一次先發奪勝，已是6月20日的事，廖乙忠的前一勝更是遠在5月6日，兩位對勝投都很飢渴的投手，今天同場較勁，演出一場投手戰，前五局都一分未失。

兄弟在第六局終於攻破城池，要靠猿隊捕手林泓育推一把，吳東融先敲安打上壘，隨後盜上二壘，林泓育阻殺發生傳球失誤，讓吳東融跑上三壘，隨後藉著王威晨的安打跑回分數，詹子賢的安打再追加2分，兄弟取得3：0領先，張志豪在第八局補上陽春砲。

猿隊唯一分數出現在六局下，2安打、1保送擠成滿壘後，陳俊秀以高飛犧牲打建功。

廖乙忠先發6局只用79球，被敲5安打、失1分，第七局起由吳俊偉、蔡齊哲、李振昌守成，各投1局無失分。

中信兄弟先發投手廖乙忠主投六局失1分奪下勝投。記者季相儒／攝影
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中信兄弟吳東融今天四打席擊出三支安打。記者季相儒／攝影
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中信兄弟張志豪在八局上擊出陽春全壘打。記者季相儒／攝影
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終場中信兄弟以4：1擊敗樂天桃猿。記者季相儒／攝影
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中信兄弟詹子賢六局上擊出兩分打點安打。記者季相儒／攝影
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中信兄弟王威晨在六局上打回全隊第一分。記者季相儒／攝影
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樂天桃猿先發投手威拉諾投七局失3分都是非自責分，吞下敗投。記者季相儒／攝影
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中信兄弟周思齊六局上滑回本壘得分。記者季相儒／攝影
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廖乙忠 吳東融

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