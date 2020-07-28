中職／6局僅失1分 廖乙忠暌違83天再收勝投
等了83天，中信兄弟隊廖乙忠終於再嘗勝投滋味，今天對樂天桃猿隊投6局僅失1分，兄弟終場以4：1贏球，廖乙忠收下本季第2勝。
威拉諾前一次先發奪勝，已是6月20日的事，廖乙忠的前一勝更是遠在5月6日，兩位對勝投都很飢渴的投手，今天同場較勁，演出一場投手戰，前五局都一分未失。
兄弟在第六局終於攻破城池，要靠猿隊捕手林泓育推一把，吳東融先敲安打上壘，隨後盜上二壘，林泓育阻殺發生傳球失誤，讓吳東融跑上三壘，隨後藉著王威晨的安打跑回分數，詹子賢的安打再追加2分，兄弟取得3：0領先，張志豪在第八局補上陽春砲。
猿隊唯一分數出現在六局下，2安打、1保送擠成滿壘後，陳俊秀以高飛犧牲打建功。
廖乙忠先發6局只用79球，被敲5安打、失1分，第七局起由吳俊偉、蔡齊哲、李振昌守成，各投1局無失分。
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