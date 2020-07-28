日職／陳冠宇中繼0.2局無失分 陽岱鋼選保送上壘
千葉羅德隊與樂天金鷲今天展開六連戰，陣中兩位台灣投手陳冠宇與宋家豪，同場待命，今天由陳冠宇率先亮相，在第五局一人出局時登板，投0.2局無失分，收下中繼點。
羅德先發投手美馬學先發4.1局失6分，樂天先發投手石橋良太投3局失8分，寫下這場打擊戰的序曲，羅德終場靠再見保送，以13：12險勝。
陳冠宇在第五局接替美馬學留下的一、三壘有人局面，先保送銀次塞成滿壘，接著三振堀内謙伍，再讓辰己涼介敲出游擊方向滾地球出局，度過滿壘危機。
陳冠宇投0.2局，沒被敲出安打，投出1三振、1保送，連4場登板沒有掉分，防禦率從賽前的2.45下修為2.25。
效力讀賣巨人隊的陽岱鋼，則在第七局上場代打，選到保送上壘，隨後接替右外野守備，巨人終場以4：2擊敗橫濱。
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