日職／張奕二軍先發投5局1責失分 吞下本季首敗

旅日歐力士隊投手張奕二軍出賽逐場拉長投球局數，今天二軍先發對中日龍隊，投5局被敲5支安打，失1分責失分，賽後防禦率降至2.77，球隊吞敗，張奕吞下本季二軍首敗。

張奕今年春訓時因為右手肘不適，沒有趕上開季，7月初開始實戰出賽，12日本季首度二軍登板，對軟銀隊投3.2局被敲2支安打、無失分，最快球速151公里，當時張奕就曾表示，手肘和肩膀都已經沒有大礙。

張奕上一場二軍先發出賽為19日與中日龍隊交手，用70球投4.1局失掉3分責失分，今天再度於二軍先發出賽，也是對上中日龍隊。

張奕首局1人出局後被敲安打，但接著讓打者敲出左外野界外飛球、游擊方向滾地球出局，沒有失分；3局1人出局後，接連被敲3支安打，加上守備沒幫忙，連續出現2次守備失誤，單局失掉2分；4局之後回穩、沒有再掉分數。

張奕今天總計用87球投滿5局，被敲5支安打，投出3次三振，失掉2分（1分責失分），歐力士隊打線攻勢串聯不佳，以1比5吞敗，張奕承擔敗投，為個人本季二軍首敗。