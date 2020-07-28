中職／魏碩成二軍繳好投 等時機上一軍

中信兄弟隊2019年第二輪指名魏碩成，在二軍繳出好投，總教練丘昌榮也注意到了。

魏碩成近兩場二軍先發，先是21日對樂天先發6.1局無失分，接著28日對富邦5局失1分，連兩場先發都有好表現。

丘昌榮表示，牛棚教練林恩宇有和二軍客座投手教練王建民聯繫，了解魏碩成的狀況，評價都很好，若拉上一軍，定位為牛棚，若先發有狀況，魏碩成也是考慮選項，但也要考慮一軍投手群，若有出現不穩、需要人員輪替，才會考慮拉上魏碩成。

「有考慮，但現階段要有位置出來。」丘總表示，「現在才打三場，會找時機點讓他上來，誰表現好就留著，不可能因為他，就開個位置出來。」

洋投萊福力的肩傷檢查，預計周四才會有進一步結果，好消息是羅傑斯的近況回穩，丘總指出：「球的尾勁和之前不同，直球比較敢投，之前用了太多變化球，對中職打者比較熟悉了，可能也有影響。」