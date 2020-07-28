中職／年紀傷無解 王溢正學習與它共處

樂天桃猿隊明天與中信兄弟隊繼續在桃園球場交手，猿隊本土左投王溢正時隔17天，再度登板先發，他坦言今年身體狀況明顯感受到年紀的壓力，「一下子這邊痛、一下子那邊痛。」這樣的狀況無解，他說：「只能學習與它共處，找到平衡點。」

王溢正前一場先發為7月12日，對兄弟先發5局失3分拿下勝投，接下來超過兩周沒有先發，本周確認他的身體狀況沒有問題後，將於明天重返一軍。

王溢正表示，「今年真的很明顯感受到身體不太如意，一下子這邊痛、一下子那邊痛，之前都沒有這種問題。」

34歲的他，自認已經到了必須服老的年紀，「年紀真的有差，漸漸會有一些疲勞累積的運動傷害。」他說：「現在只能學習與它共處，找到平衡點。」

王溢正明天將登板挑戰本季第7勝，他本季前3場對兄弟取得3勝0敗，防禦率是偏高的5.29，兄弟則是推出洋投米蘭達。