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原鄉盃／國小、國中75隊參賽 第11屆原鄉盃熱鬧開幕

聯合新聞網 / 智林體育台提供
第11屆原鄉盃國際軟式少棒錦標賽熱鬧開幕。 智林體育台提供。
第11屆原鄉盃國際軟式少棒錦標賽熱鬧開幕。 智林體育台提供。

2020年第11屆原鄉盃國際軟式少棒錦標賽開幕儀式今天(28日)盛大舉行，因肺炎疫情關係，舉辦日期從3月延期至7月，由台灣75支少棒、青少棒隊伍參與賽事，大會主席張琇雅與與會貴賓一同祝賀賽事圓滿、順利舉行。

開幕儀式在原住民歌舞以及祈福儀式中展開，立委陳瑩辦公室主任謝安真、台北市議員陳慈慧、教育部體育署全民運動組科長張永光、台北市棒球協會理事長陳文尚等人都到場參與。

原鄉盃自2010年開始舉辦，規模越來越大，從一開始的16隊，到今年原有近百隊報名，但受到疫情影響，加上香港、日本、韓國等地的球隊無法參與，最終由少棒組54隊、青少棒組21隊，彼此競逐最高榮耀。

社團法人原住民國際藝文產經交流協會理事長張琇雅。 智林體育台提供
社團法人原住民國際藝文產經交流協會理事長張琇雅。 智林體育台提供

主辦單位社團法人原住民國際藝文產經交流協會理事長、同時也是藝人徐若瑄媽媽的張琇雅表示，11年前、第一屆原鄉盃的球員中，已有人成為職棒球員，今年因為疫情關係，球隊數量不得不減少，也希望參與的球員，要注意安全以及自身的健康。

台北市政府體育局局長李再立表示，比賽能夠持續11年，是很不容易的事情，要感謝原住民國際藝文產經交流協會的創會理事長張琇雅，台北市也持續注重社子島棒球場，明年全壘打牆上會有防撞軟墊，讓球場越來越好，也保護球員安全。

原鄉盃賽程自7月27日於社子島棒球場開打，預賽採取分組單循環賽，複賽進行單淘汰賽，青少棒組冠軍將於8月1日誕生，少棒組冠軍將在8月2日出爐，決賽當天將由原視負責現場轉播。

原鄉盃國際軟式少棒錦標賽開球儀式。 智林體育台提供
原鄉盃國際軟式少棒錦標賽開球儀式。 智林體育台提供

北市 疫情 原住民

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