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中職／球芽馬傑森首指名 周思齊借大郭話：獎學金還來

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
當年在周思齊身旁間隔兩個位置領獎的孩子，就是如今樂天桃猿隊首輪指名馬傑森。報系資料照片
當年在周思齊身旁間隔兩個位置領獎的孩子，就是如今樂天桃猿隊首輪指名馬傑森。報系資料照片

六年半前站在周思齊身邊，領取第一屆「球芽基金」獎學金的孩子，馬傑森如今已成樂天桃猿隊首輪指名，周思齊開心馬傑森的努力獲得回報，也搞笑想起昔日「大郭」郭源治對自己說過的話，「領那麼多錢，獎學金要還我啊！」

周思齊在2013年簽下生涯首張複數年合約後，宣布以個人名義成立獎學金，而有了「球芽基金」的誕生，申請對象限花蓮三級棒球成員，馬傑森就是第一屆得獎的小球員。

馬傑森成為猿隊首輪指名，昨天透過臉書發表感謝，也揭露了與周思齊的緣分，「那年思齊學長成立獎學金，我有榮幸成為第一屆的得主，還記得當時看思齊學長很厲害。」他說：「很佩服思齊學長的用心，默默把學長當成一個目標。」

談到馬傑森，周思齊說當然知道他就是當年領取獎學金的小朋友，「我看他長大，他看我長大。」他表示，很多球探都知道馬傑森是球芽基金關注的小球員，會向他提到馬傑森的近況，報名選秀的消息出來後，他也有耳聞。

「他是個好孩子，父母教得很好，也很努力。」曾照顧過的小球員，如今也要踏進中職戰場，是否覺得欣慰？他笑說：「等他打出500安時，或許會更覺得欣慰吧！」

周思齊曾受惠於「郭源治棒球獎學金」，後來再遇到大郭前輩，他曾開玩笑要周思齊，「領那麼多錢，把獎學金還來。」現在馬傑森首輪上榜，周思齊也關心他的簽約金行情，笑說：「照句大郭前輩的話，領那麼多錢，獎學金要還我啊！」至於他自己有沒有還？周思齊說：「當然不還啊！」

馬傑森將在選秀會上的帽子回饋給球芽基金，將如何運用？周思齊說：「供起來，照三餐拜，拜託你們（猿隊）輸，但傑森打得好。」

周思齊 郭源治 選秀

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