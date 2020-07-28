日職／山崎從魔神變凡人 侍JAPAN多人失常

到底被徵召打國家隊對於隔年(當年)在季賽中的表現會不會有影響，我們可以從去年底幾位參加世界12強棒球賽的日本侍Japan成員，在本季至今的成績看得出來，有人維持往年的水準，也有人與往年判落兩人，當然這與參加國際賽也許有關係，或者也是由於武漢肺炎導致賽季無法準時開打，季前熱身賽更是分成好幾階段，調整不易的結果。

央聯打擊排行榜上的倒數前5名當中，就有3名是去年12強國手，分別是倒數第5名的菊池涼介、第3名的坂本勇人，以及第2名的山田哲人。

菊池本季的打擊率是2成43、3轟及12分打點，雖然不算好，但他近幾年的打擊率本來就不算高，全壘打及打點也算是維持在往年的水準，較令人意外的是到目前都還沒有盜壘成功，跟往年平均10次的次數有點落差；巨人的看板球星坂本勇人，因為延後開季的關係，無法成為日職史上最年輕2千安打者，是疫情的另類受害者，他在進入7月後的打擊狀況不佳，單月只有約2成的打擊率，本季的成績是2成38打擊率、4轟及12分打點，先不要跟去年173支安打、40轟及94分打點的生涯年相比，這成績可能會成為生涯最差。

巨人隊游擊手坂本勇人也是日本國家隊主力球星，他過去4季中有3季打擊率是在.312以上，較差的2017年也有.291，但今年他得了新冠肺炎，康復之後的表現已大不如前。 歐新社資料照片

要挑戰生涯第4度333(3成打擊率、30轟、30盜)的山田，本季的打擊狀況走勢與坂本如出一轍，6月出賽9場的打擊率還有2成86，全壘打也有4支，打點則是11分，但7月打了18場比賽，卻只剩下2成06的打擊率及6分打點，完全沒有開轟，盜壘也僅有2次，這樣的表現讓監督高津臣吾決定在27日將他下放二軍，這也是山田繼16年8月受傷後，相隔4年再度被降二軍，所幸他這個月雖然表現不佳，但隊友發揮得不錯，養樂多目前還是在前段班內，也給了他多一點調整的時間；洋聯的源田壯亮及松田宣浩這兩名國手，本季的表現也一樣與往年有很大的落差。

再來看投手部分，歐力士的山岡泰輔、軟銀的甲斐野央、巨人的田口麗斗都因傷而不在一軍，其他投手的表現其實還算正常，唯一有較大反常的就是DeNA的山崎康晃。

山崎目前雖以8次救援成功在央聯暫居救援王，但防禦率卻高達8.74，出賽12場只有1場沒有被打出安打，其中有一半場次被打出2支以上的安打，投11又1/3局就被打出多達18支安打，26日的比賽更是狂失5分，導致球隊被逆轉輸球，本季不只被打擊率飆高到3成53，連自身的球威及控球都不佳，只有6次三振，比保送次數還少，奪三振率剩下5不到，8次保送也快要是上季的一半了，WHIP超過2，還搞砸了三場可能的勝利，整個壓制力大減。

當然，有不少球員還是維持跟往年一樣的表現，如中川皓太、嘉彌真新也、高橋礼等中繼投手，還有鈴木誠也、吉田正尚等強打者也都在排行榜上前幾名。