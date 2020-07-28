聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／山崎從魔神變凡人 侍JAPAN多人失常

聯合新聞網 / 福耳
灣星終結者山崎康晃過去5個球季的表現都相當穩定，其中2度成為央聯救援王，並入選日本國家隊，但今年的投球大為走樣，快要成為對手的打擊練習機了！ 歐新社資料照片
灣星終結者山崎康晃過去5個球季的表現都相當穩定，其中2度成為央聯救援王，並入選日本國家隊，但今年的投球大為走樣，快要成為對手的打擊練習機了！ 歐新社資料照片

到底被徵召打國家隊對於隔年(當年)在季賽中的表現會不會有影響，我們可以從去年底幾位參加世界12強棒球賽的日本侍Japan成員，在本季至今的成績看得出來，有人維持往年的水準，也有人與往年判落兩人，當然這與參加國際賽也許有關係，或者也是由於武漢肺炎導致賽季無法準時開打，季前熱身賽更是分成好幾階段，調整不易的結果。

央聯打擊排行榜上的倒數前5名當中，就有3名是去年12強國手，分別是倒數第5名的菊池涼介、第3名的坂本勇人，以及第2名的山田哲人

菊池本季的打擊率是2成43、3轟及12分打點，雖然不算好，但他近幾年的打擊率本來就不算高，全壘打及打點也算是維持在往年的水準，較令人意外的是到目前都還沒有盜壘成功，跟往年平均10次的次數有點落差；巨人的看板球星坂本勇人，因為延後開季的關係，無法成為日職史上最年輕2千安打者，是疫情的另類受害者，他在進入7月後的打擊狀況不佳，單月只有約2成的打擊率，本季的成績是2成38打擊率、4轟及12分打點，先不要跟去年173支安打、40轟及94分打點的生涯年相比，這成績可能會成為生涯最差。

巨人隊游擊手坂本勇人也是日本國家隊主力球星，他過去4季中有3季打擊率是在.312以上，較差的2017年也有.291，但今年他得了新冠肺炎，康復之後的表現已大不如前。 歐新社資料照片
巨人隊游擊手坂本勇人也是日本國家隊主力球星，他過去4季中有3季打擊率是在.312以上，較差的2017年也有.291，但今年他得了新冠肺炎，康復之後的表現已大不如前。 歐新社資料照片

要挑戰生涯第4度333(3成打擊率、30轟、30盜)的山田，本季的打擊狀況走勢與坂本如出一轍，6月出賽9場的打擊率還有2成86，全壘打也有4支，打點則是11分，但7月打了18場比賽，卻只剩下2成06的打擊率及6分打點，完全沒有開轟，盜壘也僅有2次，這樣的表現讓監督高津臣吾決定在27日將他下放二軍，這也是山田繼16年8月受傷後，相隔4年再度被降二軍，所幸他這個月雖然表現不佳，但隊友發揮得不錯，養樂多目前還是在前段班內，也給了他多一點調整的時間；洋聯的源田壯亮及松田宣浩這兩名國手，本季的表現也一樣與往年有很大的落差。

再來看投手部分，歐力士的山岡泰輔、軟銀的甲斐野央、巨人的田口麗斗都因傷而不在一軍，其他投手的表現其實還算正常，唯一有較大反常的就是DeNA的山崎康晃

山崎目前雖以8次救援成功在央聯暫居救援王，但防禦率卻高達8.74，出賽12場只有1場沒有被打出安打，其中有一半場次被打出2支以上的安打，投11又1/3局就被打出多達18支安打，26日的比賽更是狂失5分，導致球隊被逆轉輸球，本季不只被打擊率飆高到3成53，連自身的球威及控球都不佳，只有6次三振，比保送次數還少，奪三振率剩下5不到，8次保送也快要是上季的一半了，WHIP超過2，還搞砸了三場可能的勝利，整個壓制力大減。

當然，有不少球員還是維持跟往年一樣的表現，如中川皓太、嘉彌真新也、高橋礼等中繼投手，還有鈴木誠也、吉田正尚等強打者也都在排行榜上前幾名。

山崎康晃 坂本勇人 山田哲人

相關新聞

中職／訓練沒有假期 自律的優秀球員林逸達

「沒有厲害的訓練師，只有自律的優秀選手」，這是義務協助林逸達訓練的屏東高中體育老師陳勁甫給他的評語。 中職選秀剛落幕，除了首輪的余謙外，台灣體大投手林逸達是少數順位排名前段的大學球員，他在第二輪

日職／山崎從魔神變凡人 侍JAPAN多人失常

到底被徵召打國家隊對於隔年(當年)在季賽中的表現會不會有影響，我們可以從去年底幾位參加世界12強棒球賽的日本侍Japan成員，在本季至今的成績看得出來，有人維持往年的水準，也有人與往年判落兩人，當然這

中職／單周五戰 桃園球場迎千轟

桃園球場從二○一○年三月廿一日進行首場中職賽事後，至今已經累積九八七發全壘打，樂天桃猿隊本周將在桃園球場進行五戰，有望迎...

棒球／曾仁和也來了 11名旅美球員投入對抗賽

今年小聯盟賽季因為新冠肺炎疫情而取消，多位旅美好手面臨無球可打，中華棒球協會規畫未來之星對抗賽，由U18、U23、亞洲大...

棒球／追夢工程三小將赴日 做好心理準備不怕操

頂新和德接棒未來「追夢工程」計畫第三屆選拔今天啟動，第二屆的三名入選球員，正在等待明年2月出國，將就讀北海道駒澤大學附屬...

中職／隔離餐餐都吃雞排 高須洋介等林恩宇來電

味全龍隊日籍守備教練高須洋介來台後，先經歷14天隔離生活，才剛投入球隊訓練11天，適應台灣生活，先從吃便當開始，他對雞排...

中職／8月1日動紫趴 楊丞琳首度球場開唱

樂天桃猿隊「新光動紫趴」兩大主題「經典嗨樂」場與「嘻哈嗨樂」場，聯手襲捲全猿主場。「經典嗨樂」場邀請楊丞琳8月1日為動紫...

日職／A咖傷兵潮來襲 打打停停熱身不足肇禍？

日本職棒從6月19日開幕之後如火如荼地在進行，各隊剛進行完大約1/4的賽程，兩聯盟領先的分別是軟銀、巨人兩隊。相信有不少台灣球迷發現，今年開幕之後的登錄抹消，特別是發生在各隊A咖主力球員身上的狀況特別

中職／張進德大物降臨 洪總找到悍將版林泓育？

富邦悍將27歲選秀探花張進德，上週一選秀才剛結束，周五就簽約舉行加盟儀式，隔天就上陣作戰，而且有超亮眼表現，獲選單場MVP，不到一個禮拜的奇幻旅程，讓富邦球迷看到了新希望。 富邦總教練洪一中給張

中職／林益全斷念個人成績 只想拿冠

今年前六十場比賽打完，富邦悍將隊一壘手林益全繳出生涯最差的上半季成績，整季能否收在三成打擊率以上，他認為言之過早，但他說...

中職／獅象牛棚對決…陳重廷再見安 斬破「鐵牛陣」

統一獅隊上半季拿中信兄弟隊就是沒轍，輸到「恐象症」上身，下半季想治癒，決定直接拚高難度挑戰，攻破「鐵牛陣」。

中職／投到懷疑自己 翁瑋均靠林泓育找回壓制力

林益全的三分砲，成為樂天桃猿隊先發投手翁瑋均今天的表現分水嶺，他坦言當下投到「懷疑自己」，但與捕手林泓育再次溝通，請他引...

熱門新聞

MLB／投0局失5分好慘 大谷翔平：像在丟球而非投球

棒球／曾仁和也來了 11名旅美球員投入對抗賽

NBA／限動秀雷納德球鞋贈禮 哈沃德實穿上場熱身

MLB／大谷翔平重啟先發投手模式卻自爆 沒抓到出局數失5分下場

MLB／張育成本季首度先發 首安也出爐

NBA／被評最偉大體系型球員 柯瑞輕鬆幽默態度回應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。