棒球／追夢工程三小將赴日 做好心理準備不怕操

頂新和德接棒未來「追夢工程」計畫第三屆選拔今天啟動，第二屆的三名入選球員，正在等待明年2月出國，將就讀北海道駒澤大學附屬苫小牧高校，成為田中將大的學弟。

第二屆的三名入選球員，分別為台東縣桃源國中陽柏翔、桃園市新民國中顏宇廷、宜蘭縣三星國中洪雋熙，身高183公分的顏宇廷，是退役職棒球員顏良吉之子，投打都有潛力，他也喊話目標是前進日職、拚上大聯盟。

味全龍隊日籍守備教練高須洋介現身記者會，除了提醒小球員赴日後先適應環境外，也明白指出，「會是高競爭的環境、會很痛苦，但是不要放棄。」

三人都有心理準備，日本生活一定不會輕鬆，洪雋熙說：「體能會很操、很累，但會做好心理準備。」陽柏翔則說：「我很皮，不怕操。」

頂新和德文教基金會創辦人魏應充關心基層棒球發展，透過基金會與「台日野球留學支援」攜手，推出「追夢工程計畫」，以海選方式每年贊助三名國中畢業的青少棒選手，到日本讀高中、打棒球，目前已辦兩屆，期望第三屆能吸引超過六百人報名。

首屆小將去年7月已赴日本金澤市的遊學館高校留學，第二屆入選的球員，目前正接受日語訓練，預計明年2月前往北海道駒澤大學附屬苫小牧高校追夢，那也是田中將大的母校。