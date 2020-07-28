中職／訓練沒有假期 自律的優秀球員林逸達

「沒有厲害的訓練師，只有自律的優秀選手」，這是義務協助林逸達訓練的屏東高中體育老師陳勁甫給他的評語。

中職選秀剛落幕，除了首輪的余謙外，台灣體大投手林逸達是少數順位排名前段的大學球員，他在第二輪第六順位被味全龍隊指名，這位在青棒時期就大放異彩的選手，上大學專職朝投手發展，大一決定先投入中職行列。

擁有不錯的體格條件，林逸達就讀忠孝國中時球速逾140公里，入選過亞洲青少棒國手，開始嶄露頭角，到了高苑工商朝投打二刀流發展，一度因肩傷暫離投手丘，不過傷癒復出更猛，投出高中最快球速148公里，並入選U18亞青國手，吸引國內外球探關注，一度傳出有機會旅外，最終先念大學，進入台體大就讀。

林逸達在高苑工商時期就是備受注目的好手。 學生棒球聯盟提供

林逸達大一就陸續在協會盃、大專棒球聯賽出賽，曾投出149公里速球，台體大投手教練郭勇志指出，媒體報導149、150公里球速是過譽了，實際大約147公里，均速落在144至146公里，「他才一年級就是即戰力好手，比許多大學生還要好，球質、膽識都好，跟高中主要差在穩定性，上大學後對比賽解讀能力、觀察打者能力都有提升。」

原本以旅外為第一目標的林逸達，知道自己不能停止進步，積極尋找適合自己的訓練師，今年1月開始，他利用放假時間回高雄老家，再到屏東找具有體能專長的陳勁甫，義務指導的陳勁甫指出，林逸達剛來時狀況不太好，包括心肺功能、腹背肌檢測數據都不理想，當時也有腰傷在身，根據他的身體狀況開出菜單來調整，逐漸將基底打好，「一開始他真的是操到吐，不過他沒有因此放棄。」

林逸達相當自律，認真訓練體能。 陳勁甫提供

「他知道自己要什麼，沒有因過年、放假而停止訓練」，陳勁甫說到，看過許多項目選手，很多人都是嘴巴答應，實際上還是會偷懶，但林逸達的自律讓他印象深刻，該做完的菜單一定完成，因此在第二輪被選中，他一點都不意外。

郭勇志也有相同看法，「有時候練習的量到了，林逸達會想再多投，要投到想要的感覺才會休息」，他笑說，有時會叫他「適可而止」，幫他「踩剎車」，「他自主能力高，也是很好學的選手，經常來問我問題，這是好事，他是教練不用擔心的球員。」

郭勇志認為，林逸達想要旅外，懂得投資自己，後來跟經紀人討論後決定報名中職，也問過他的意見，「第二輪符合他的實力，如果沒有旅外球員報名，應該會落在第一輪」，他也看好林逸達的未來性，如能持續精進，往後也有機會再拚旅外。