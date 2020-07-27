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中職／隔離餐餐都吃雞排 高須洋介等林恩宇來電
味全龍隊日籍守備教練高須洋介來台後，先經歷14天隔離生活，才剛投入球隊訓練11天，適應台灣生活，先從吃便當開始，他對雞排飯印象最深，「因為幾乎每餐都有，一定要吃下去。」談到在樂天金鷲隊曾共事過的林恩宇，高須洋介透露當年幫他介紹復健推拿師，這趟來台兩人還未聯絡，期待他的來電，「但不要吃雞排飯了啦！」
頂新和德接棒未來「追夢工程計畫」，今天展開第三屆報名，高須洋介以味全龍隊一員現身，過去在日職橫濱與樂天都擔任打擊教練的他，將以守備教練的身分展開中職執教生涯。
他表示，過去透過轉播收看中職比賽，以及來台這幾天的觀察，認為台灣球風偏美式、打優於投，而他希望先與選手建立溝通關係，針對選手各自需求幫忙，「守備是可以透過練習成長的，會增加訓練量，幫助他們的守備成長。」對於年輕的龍隊守備印象，他則說：「年輕球員的腳步運用輕快、有潛力，會再持續觀察。」
在疫情期間跨海來到台灣，高須洋介說：「因為台灣就是最安全的。」他才結束14天隔離生活，他笑說：「隔離期間都吃台灣便當，所以對台灣食物應該有大致了解。」印象最深的就是雞排飯，「因為幾乎每餐都有。」
現任中信兄弟隊牛棚教練的「小雞」林恩宇，在2007到2009年效力樂天，當時高須洋介也在陣中，他透露，「林恩宇肩膀不舒服時，復健推拿師還是我介紹的。」這回來到台灣，還沒接到林恩宇的電話，期待他的聯繫，但一提到約吃雞排飯，他馬上笑答：「想吃別的啦！」
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