中職／8月1日動紫趴 楊丞琳首度球場開唱

樂天桃猿隊「新光動紫趴」兩大主題「經典嗨樂」場與「嘻哈嗨樂」場，聯手襲捲全猿主場。「經典嗨樂」場邀請楊丞琳8月1日為動紫趴賽後獻唱，以經典歌曲帶領大家走入動紫經典。

盛名華人世界全能天后楊丞琳，在2010年以「海派甜心」拿下金鐘影后，2018年以「紅衣小女孩2」入圍第58屆亞太影展最佳女主角 ，影視歌全能綻放，擁有多部人氣戲劇與經典音樂作品。

影視歌全方位展露下，楊丞琳的演藝至今將滿20年，經典代表作「曖昧」、「青春住了誰」、「年輪說」等，2019年「刪拾」專輯，嘗試自己擔任專輯統籌。

身為國際巨星的她，在棒球場上開唱卻是第一次，楊丞琳笑説：「能夠在樂天的全猿主場為大家演唱，很期待也很興奮，希望大家看完棒球後跟著丞琳一起和唱！」

楊丞琳將在8月1日周六賽後擔任「新光動紫趴」壓軸演出，期待她帶來經典歌曲嗨樂整夜。