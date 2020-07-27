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中職／獅象牛棚對決…陳重廷再見安 斬破「鐵牛陣」

聯合報 / 記者陳宛晶／綜合報導
獅隊陳重廷昨天在九局下打出生涯首支再見安打。圖／聯合報系資料照片
獅隊陳重廷昨天在九局下打出生涯首支再見安打。圖／聯合報系資料照片

統一獅隊上半季拿中信兄弟隊就是沒轍，輸到「恐象症」上身，下半季想治癒，決定直接拚高難度挑戰，攻破「鐵牛陣」。

兄弟終結者李振昌第九局登板把關一分領先，在滿壘情況下連續三振林安可與陳鏞基，卻沒能解決陳重廷，遭他敲出再見安打，獅隊以七比六收下勝利。

獅象此役上演「洋投對煬投」，獅隊新秀古林睿煬先發兩局失三分退場，兄弟洋投羅傑斯則被隊友守備拖垮，先發五點一局，被敲六安打、失四分，只有一分是責失分，在四比四時退場，無關勝敗。

兩隊進入牛棚決勝，終結者也輪流砸鍋，獅隊陳韻文在九局上先失守一分領先，滿壘時被周思齊敲出安打、帶有兩分打點。

六比五的戰局交到救援榜領先的李振昌手裡，一樣沒能守成，一安打、兩保送塞成滿壘，連續演出兩Ｋ，卻沒能收下第三個出局數，陳重廷敲出再見安打。

樂天桃猿先發投手翁瑋均六點二局失五分，摘下第八勝。記者余承翰／攝影
樂天桃猿先發投手翁瑋均六點二局失五分，摘下第八勝。記者余承翰／攝影

在新莊球場進行另一地賽事，樂天桃猿隊以十比五擊敗富邦悍將隊，下半季勝場終於開張，避免三連戰被橫掃，猿隊先發投手翁瑋均以先發六點二局失五分，拿下第八勝。

翁瑋均在勝投榜上異軍突起，八勝進袋後，僅落後兄弟洋投德保拉的九勝。是否對勝投榜開始有野心？他說：「看看就好，有勝投代表球隊贏球，那就好了。」他也期望在客場的成績必須反轉，「還是希望主客場的差距不要太大，不管在哪裡投，都是一場比賽。」

翁瑋均本季「宅屬性」高，已被球迷封為「主場塞揚」，累積在桃園球場拿下六勝○敗、防禦率二點四五，但一到客場就能力削弱，本季在客場防禦率達十一點○一。

翁瑋均 陳重廷 李振昌 古林睿煬

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