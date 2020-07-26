田徑／加入專業體能訓練 田協潛優培訓再進化

中華田徑協會今天在台北市立大同高中和台東大學附屬體育高中兩地開訓，展開為期一個月的具潛力及優秀選手訓練營，今年並首度加入官方合作夥伴Nike的專業體能訓練資源，預計每周請體能訓練師到大同高中指導。

田協舉辦的潛優訓練營共匯集62位青少年及青年選手，項目從短跑、中長距離到跳部、擲部等全部囊括，由17位教練帶領展開為期一個月訓練，今天起到8月20日分別在大同和東大體中兩地訓練，最後一周移師金門。

不同於以往，田協在台北訓練營加入體能培訓課程，所有專項教練今天晚上就參與課程，介紹給選手前先確認並消化，思考如何讓青年選手在原有的訓練模式中融入新觀念，幫助自己的訓練成績更上層樓。

田協表示，和Nike體能訓練師「浩克教練」謝宇衡是首次合作，初步規畫是每周請「浩克教練」前往大同指導兩次，直至訓練營結束。