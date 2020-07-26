快訊

晃到頭暈！ 氣象局：未來一周不排除有規模4以上餘震

田徑／加入專業體能訓練 田協潛優培訓再進化

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
田協潛優培訓計畫加入專業體能訓練資源。圖／中華田徑協會提供
田協潛優培訓計畫加入專業體能訓練資源。圖／中華田徑協會提供

中華田徑協會今天在台北市立大同高中和台東大學附屬體育高中兩地開訓，展開為期一個月的具潛力及優秀選手訓練營，今年並首度加入官方合作夥伴Nike的專業體能訓練資源，預計每周請體能訓練師到大同高中指導。

田協舉辦的潛優訓練營共匯集62位青少年及青年選手，項目從短跑、中長距離到跳部、擲部等全部囊括，由17位教練帶領展開為期一個月訓練，今天起到8月20日分別在大同和東大體中兩地訓練，最後一周移師金門。

不同於以往，田協在台北訓練營加入體能培訓課程，所有專項教練今天晚上就參與課程，介紹給選手前先確認並消化，思考如何讓青年選手在原有的訓練模式中融入新觀念，幫助自己的訓練成績更上層樓。

田協表示，和Nike體能訓練師「浩克教練」謝宇衡是首次合作，初步規畫是每周請「浩克教練」前往大同指導兩次，直至訓練營結束。

謝宇衡曾任SBL裕隆籃球隊體能教練，也擔任過中職球員林泓育、陳俊秀、朱育賢梁家榮、林知譽等的專屬體能訓練師。

田協潛優培訓計畫加入專業體能訓練資源。圖／中華田徑協會提供
田協潛優培訓計畫加入專業體能訓練資源。圖／中華田徑協會提供

梁家榮 田徑 朱育賢

延伸閱讀

田徑／17教練帶62選手 田協潛優培訓台北、台東展開

全中運田徑／正妹女力橫掃冠軍 新竹縣狠奪5金

全中運田徑／「羊咩咩」不吃素 國女200公尺飆金

全中運田徑／「不聽雜音」 許樂跨出新紀錄

相關新聞

中職／投到懷疑自己 翁瑋均靠林泓育找回壓制力

林益全的三分砲，成為樂天桃猿隊先發投手翁瑋均今天的表現分水嶺，他坦言當下投到「懷疑自己」，但與捕手林泓育再次溝通，請他引...

中職／李振昌泡麵翻了 陳重廷再見安打率獅贏球

中信兄弟隊與統一獅隊終結者輪流砸鍋，李振昌九局下滿壘時連飆2K，還是被陳重廷敲出再見安打，獅隊以7：6逆轉贏球，上半季「...

中職／挨三分砲後回穩 翁瑋均第8勝入袋

離開桃園球場的屏障，樂天桃猿隊先發投手翁瑋均在失控前夕撐過考驗，挨了林益全的三分砲後回穩，連續解決13人次，最終先發6....

日職／陽岱鋼代跑上場 1打數沒安打

讀賣巨人隊今天出戰養樂多隊，台將陽岱鋼未排進先發打線，第七局上場代跑，接替右外野守備，九局的唯一打席敲出右外野飛球出局，...

中職／愛穿大一號球衣 張進德「放鬆」出賽

昨天剛以代跑展開中職生涯第一戰，捕手張進德今天排進富邦悍將隊先發打線，擔任捕手、第三棒，他說：「平常心，身體上都準備好了...

日職／宋家豪中繼2局 挨陽春砲掉分

樂天金鷲隊先發投手藤平尚真，一開賽一個出局數都還沒拿到，就因頭部觸身球被勒令退場，樂天被迫啟動牛棚車輪戰，台灣投手宋家豪...

中職／蔣智賢歸隊再等等 二軍再打一場後回歸

富邦悍將隊總教練洪一中預告多時的強打蔣智賢，最終並未在本周歸隊，他預計下周再打一場二軍賽事，再歸隊一軍助拳。

田徑／加入專業體能訓練 田協潛優培訓再進化

中華田徑協會今天在台北市立大同高中和台東大學附屬體育高中兩地開訓，展開為期一個月的具潛力及優秀選手訓練營，今年並首度加入...

中職／起步差但速度開大絕 林智平預測陳晨威上看45盜

樂天桃猿隊快腿陳晨威持續在盜壘榜上獨走，目前已累積26盜，下周就有機會改寫林智平保持的隊史單季最多32盜紀錄。林智平看這...

日職／王柏融下放二軍 栗山教頭盼調整打擊手感

日職火腿隊台將王柏融今天遭球團下放二軍，王柏融本季打擊不振，目前打擊率不到1成，很少獲得先發機會，火腿隊總教練栗山英樹表...

日職／連三天未出賽 王柏融遭下放二軍

旅日台將王柏融近期打擊狀況不理想，已連三天未上場，日職火腿隊今天公布球員異動，王柏融遭下放二軍，將內野手谷内亮太拉回到一...

中職／悍將主題日AR開場 台灣大秀5Ｇ力

台灣大哥大昨天與富邦悍將隊聯手舉辦「XVIII悍將中學返校日」主題日，特別加入五Ｇ元素，以ＡＲ大秀開場，由飛行船首次帶著...

熱門新聞

日職／連三天未出賽 王柏融遭下放二軍

NBA／壽星庫茲瑪手感燙 聯手詹姆斯助湖人開胡

MLB／林子偉先發2打數無安打 雙殺守備是亮點

MLB／開幕戰代打敲安 林子偉馬上獲先發機會

MLB／代誌大條！打完開幕戰才發現 紅人內野手確診

NBA／金塊天龍陣奇兵不再奏效 鵜鶘憑旺盛火力轟退對手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。