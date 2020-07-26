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晃到頭暈！ 氣象局：未來一周不排除有規模4以上餘震

中職／投到懷疑自己 翁瑋均靠林泓育找回壓制力

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
樂天桃猿先發投手翁瑋均（左）6.2局失5分，他在攻守交換時與捕手林泓育（右）進行溝通。記者余承翰／攝影
樂天桃猿先發投手翁瑋均（左）6.2局失5分，他在攻守交換時與捕手林泓育（右）進行溝通。記者余承翰／攝影

林益全的三分砲，成為樂天桃猿隊先發投手翁瑋均今天的表現分水嶺，他坦言當下投到「懷疑自己」，但與捕手林泓育再次溝通，請他引導配球後，接下來連續解決13人次，幫助猿隊以10：5擊敗富邦悍將隊，他也收下第8勝。

翁瑋均本季在主場表現威猛，在桃園球場6勝0敗、防禦率2.45，卻無法將同樣的表現複製到客場上，今天在新莊球場出賽，前3局丟掉5分，包括林益全在第三局的三分砲。

總教練曾豪駒指出，翁瑋均前三局的球路偏高，容易被掌握，「後來有和小胖再溝通，就有把壓制力找回來。」

「當下心情，有點懷疑自己。」翁瑋均指出，挨轟的球是失投球，在第三局後與林泓育重新溝通，討論配球、對決打者的時間差，「請捕手引導我，看能不能把球壓低一點。」

翁瑋均撐過亂流，最終繳出6.2局被敲10安打、失5分，不算出色的成績單，但在隊友強大的火力應援下，仍足夠幫他收下勝投，他也感謝隊友，先發都幫他打很多分數，「投起來比較放心。」

翁瑋均在客場收下勝投，但他仍期望在客場的成績必須要有反轉，「還是希望主客場的差距不要太大，不管在哪裡投，都是一場比賽，表現出來的東西應該是一樣的。」

樂天桃猿先發投手翁瑋均6.2局失5分。記者余承翰／攝影
樂天桃猿先發投手翁瑋均6.2局失5分。記者余承翰／攝影

翁瑋均 林益全 林泓育

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