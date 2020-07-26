中職／李振昌泡麵翻了 陳重廷再見安打率獅贏球

中信兄弟隊與統一獅隊終結者輪流砸鍋，李振昌九局下滿壘時連飆2K，還是被陳重廷敲出再見安打，獅隊以7：6逆轉贏球，上半季「恐象」的獅隊，在下半季第一波對戰收下2勝1敗。

獅隊此戰由2018年首輪指名古林睿煬擔任先發投手，首局在滿壘時被蘇緯達敲出安打、帶有2分打點，第二局王威晨以二壘安打追加分數，古林睿煬投2局掉3分，獅隊也決定讓他提前退場。

獅隊的分數，靠兄弟守備「幫忙」不少，第三局先因一壘手林智勝接球失誤，跑回1分，第六局滿壘時，陳鏞基敲出三壘方向滾地球，輪到蘇緯達傳球失誤，陳重廷再以內野安打送回追平分，獅隊單局進帳3分扳平。

兄弟先發洋投羅傑斯先發5.1局，被敲6安打、失4分，只有1分是責失分，在4：4時退場，以無關勝敗收場。

兩隊平手僵局，直到第八局才打破，蔡齊哲接連被林安可與陳鏞基敲出安打，再保送吳國豪後塞滿壘包，林祐樂關鍵一棒，帶給獅隊5：4領先，第九局交由終結者陳韻文守成，卻遭周思齊反咬一口，敲出安打帶有2分打點，兄弟再要回6：5領先。

李振昌關門同樣失手，滿壘時接連三振林安可與陳鏞基，還是沒能擋下陳重廷，以再見安打結束比賽。