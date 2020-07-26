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中職／挨三分砲後回穩 翁瑋均第8勝入袋

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
樂天桃猿隊先發投手翁瑋均。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊先發投手翁瑋均。記者余承翰／攝影

離開桃園球場的屏障，樂天桃猿隊先發投手翁瑋均在失控前夕撐過考驗，挨了林益全的三分砲後回穩，連續解決13人次，最終先發6.2局失5分，猿隊以10：5擊敗富邦悍將隊，翁瑋均收下第8勝，在勝投榜僅次於9勝的中信兄弟隊洋投德保拉。

兩隊年輕先發投手對決，悍將隊江國豪只投1.2局被敲7安打、失7分（責失5分）退場，猿隊翁瑋均近4場先發在桃園球場取得全勝，主場虎虎生風，被球迷稱作「主場塞揚」，今天移師新莊球場，遭遇一場苦戰。

翁瑋均第一局就被敲4支安打、攻下2分，第三局林益全敲三分砲，一度看起來跌跌撞撞，但也在被林益全砲轟後甦醒過來，接下來13上13下，直到第七局兩人出局後，才又被李宗賢敲出安打。

翁瑋均先發6.2局，被敲10安打、失5分，投完此戰後，本季客場防禦率依然高達11.01，主場則是天差地遠的6勝0敗、防禦率2.45。

猿隊打線很捧翁瑋均的場，此役搭檔捕手林泓育敲出3安打、2分打點，郭嚴文歸隊一軍的第二戰，敲出2安打、3分打點，力挺翁瑋均拿下勝投。

翁瑋均

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