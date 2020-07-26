日職／陽岱鋼代跑上場 1打數沒安打
讀賣巨人隊今天出戰養樂多隊，台將陽岱鋼未排進先發打線，第七局上場代跑，接替右外野守備，九局的唯一打席敲出右外野飛球出局，打擊率降到2成38，巨人終場以9：4擊敗養樂多。
巨人在這波三連戰前兩戰只拿到1和1敗，今天一開賽就火力全開，第一局以6支安打灌進5分，包括吉川尚輝的兩分砲，一路領先的局面，到第七局惠勒（Zelous Wheeler）保送上壘，陽岱鋼等到出賽機會，以代跑登場。
陽岱鋼下個半局接替右外野守備，第九局等到打擊機會，敲出右外野飛球出局，本周出賽累積5打數沒有安打。
巨人全場4轟修理養樂多，除了首局的吉川尚輝外，第三局岡本和真、第四局坂本勇人、第六局龜井善行先後開砲。
加上此戰，陽岱鋼本季累積出賽23場，42打數敲出10安打，打擊率2成38。
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