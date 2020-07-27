中職／張進德大物降臨 洪總找到悍將版林泓育？

富邦悍將27歲選秀探花張進德，上週一選秀才剛結束，周五就簽約舉行加盟儀式，隔天就上陣作戰，而且有超亮眼表現，獲選單場MVP，不到一個禮拜的奇幻旅程，讓富邦球迷看到了新希望。

富邦總教練洪一中給張進德超高評價，不但直說對阿德印象超好，還盛讚阿德認真、有禮貌、態度又好，技術更是沒話說。

張進德在台中高農(現興大副農)是三壘手，高中畢業與美職海盜簽約才改練捕手，和朱立人一模一樣，張進德旅美8年，期間打過兩次世界12強棒球賽，資歷完整，他長期跟著富邦練球、比賽，對團隊運作模式已相當熟悉，剛加盟作戰毫無違和感。

張進德有8年旅美經驗，當初為了爭取上大聯盟的機會，在海盜隊小聯盟時期改練捕手，目前在球技和心態上都是洪總好用的即戰力。 聯合報系資料照片

過去洪一中在Lamigo桃猿帶兵，陣中就有「重砲鐵面人」林泓育擔任主戰捕手，劉時豪替補，年輕的廖健富蹲捕機會並不多。

和林泓育相較，張進德長打能力可能沒那麼好，不過張進德蹲捕守備功力略勝一籌，常用肢體動作鼓舞投手，能讓團隊產生更好的化學效應，是一名相當稱職的捕手，這點很像林泓育，也可視為洪一中「在富邦的林泓育」，如此一來，林宥穎替補，年輕的戴培峰一軍出賽機會恐怕銳減。

富邦今年選秀首輪選進張進德，實在是一步好棋，因為張進德還年輕，至少還能再蹲7年，而且富邦捕手整體打擊率僅2成出頭，攻擊火力實在太薄弱，張進德的到來，不但能讓教練團在調度上更靈活，打線更是大升級。

林泓育打擊能力強，守備也很穩定，過去長期就是洪一中在Lamigo的愛將，在近6年的5冠中他都有很大的貢獻。 聯合報系資料照片

試想，如果先發打線上有林益全、高國輝、蔣智賢、林哲瑄，再加上張進德，和其他三隊相比頗具競爭力，而且板凳上還有范國宸、高國麟，可在關鍵時刻代打，厚實板凳深度。本季富邦代打部隊的打點掛零，遠不如中信兄弟代打的30分打點，表現實在天差地遠。

不過，富邦有了張進德，就有很高機會衝擊下半季冠軍嗎？答案可能有所保留。上個月富邦發生胡金龍「胡弟事件」，將帥失和的負面消息躍上檯面，引發軒然大波，富邦主力球員一直有個人英雄主義強烈，較缺乏團隊精神的狀況，這幾年選手和教練團的磨合也始終沒到位，今年7冠教頭洪一中的到來，看來問題也沒改善。

接下來富邦球團要如何處理胡金龍，實在是非常棘手的事情，如果讓胡金龍回到一軍，外界勢必用放大鏡檢視他與洪一中的互動，而且，胡金龍若回來，那麼球團就是認為戰力凌駕於團隊紀律之上，如何處理還需費思量。

何時才讓胡金龍回到一軍出賽？對悍將來說是難以下決定的問題。 聯合報系資料照片

富邦唯有揚棄個人英雄主義，態度、紀律至上，團隊才能更上一層樓，才有機會成為真正具有奪冠本錢的球隊，否則富邦這幾年滿手好牌，竟然一次季冠軍都沒有，實在是非常弔詭的事。

持平而論，今年富邦選秀選的算不錯，除了首輪張進德是即戰力，第三輪的陳真可望挹注打擊火力，第二輪的郭俊麟雖因右手肘動韌帶置換手術，後年才有完整球季可投，不過屆時郭俊麟也才30歲，依舊有機會找回往昔身手，說不定表現還不輸王維中，而且郭俊麟勢必比健康的王維中便宜許多，富邦用較低的代價，拿下未來可能的王牌投手，實在是一筆划算的投資。