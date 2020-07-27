日職／A咖傷兵潮來襲 打打停停熱身不足肇禍？

日本職棒從6月19日開幕之後如火如荼地在進行，各隊剛進行完大約1/4的賽程，兩聯盟領先的分別是軟銀、巨人兩隊。相信有不少台灣球迷發現，今年開幕之後的登錄抹消，特別是發生在各隊A咖主力球員身上的狀況特別多，對兩聯盟日後的戰情投下巨大變數。

雖然無法直接證明這些受傷狀況與新冠狀病毒導致開幕延後的影響有直接相關，不過不可否認今年整個球季日程的大幅變動使得選手們面臨到前所未有的適應困擾，也影響了調整節奏。有球團人員分析受傷頻傳的原因：「從將近3個月脫離實戰比賽的狀態，到短短兩個星期的實戰準備就要進入到球季，身體無法習慣這樣的負荷將導致疲勞慢慢出現。」

日本職棒是於原定開幕日3月20日之前不到兩個星期的3月9日宣布開幕延期，狀況來得突然。接著聯盟雖然為了讓選手有實戰比賽機會而按照原本例行賽的賽程來進行練習比賽，卻也在打不到幾天之後就不敵疫情而於3月23日喊卡。而原先延期一個月到4月24日已經是緊繃，又因為日本疫情擴大而在4月3日再度宣布4月底開打無望。接著雖然陸續公布兩聯盟交流戰以及明星賽取消，但因為疫情變數太大遲遲無法確定開幕日，直到5月25日才終於宣佈6月19日將以閉門方式開打。

中華職棒今年雖然同樣是開幕一延再延，先從原訂的3月14延至3月28日，再延到4月11日舉行。不過無論是3月13日至3月24日之間增加10場官辦熱身賽賽程，或是後續各隊自行尋找對手打練習賽，選手在這段時間內持續有實戰機會可以調整，加上因為國內疫情控制得宜，對選手來說開幕時間以及目標相對明確許多，也較為容易調整步調，這或許是中職進行完半個球季後未傳出重大傷兵潮的原因。

反觀日本職棒從3月23日停止所有練習比賽之後，選手直到6月2日才再度進行為期兩個星期的練習比賽，這段時間大多僅能進行自主訓練，與正常需要至少一個月的實戰調整相比明顯不足。隨著疫情波及而產生的熱機、停機不斷循環的煎熬，加上重啟練習比賽隔天就發生巨人隊球星坂本勇人以及捕手大城卓三確診的消息，巨人對西武練習比賽在教練、選手都到了球場之後才臨時宣布停賽，籠罩在一個不安的氣氛中，對選手而言無疑是一種龐大的身心負擔。

日本疫情較台灣嚴重許多，各主場也很難靠巴士移動，是日職開打時間晚中職很久的主因。 歐新社資料照片

光是上週就有廣島隊的開幕戰先發投手大瀨良大地以及阪神虎隊王牌中繼岩崎優因為身體狀況不佳而消失在一軍登錄名單。目前為止外籍選手受傷的狀況別明顯，阪神洋砲馬提（Jefry Marté）、包爾（Justin Bour）以及橫濱新洋砲奧斯汀（Tyler Austin）、養樂多洋投蘇亞雷斯（Albert Suarez）都在狀況正好時受傷，時運不濟。

巨人隊新洋投桑奇斯（Ángel Sánchez）原本表定要在25日先發對養樂多先發，卻在賽前臨時因右肩不適取消先發，改由後援投手澤村拓一臨危受命上陣。當下巨人隊將桑奇斯抹消登錄，洋砲帕拉（Gerardo Parra）也因腰傷被移出當日出賽名單，加上表現出色的左投田口麗斗、守護神迪拉羅薩（Rubby De La Rosa）以及主力捕手小林誠司都在開幕之後不久就因傷到二軍調整至今。巨人隊雖然現在還站在中央聯盟首位，不過大量傷兵潮來襲而且各個皆是主力，還是為球隊戰情埋下不安的因子。

巨人隊主力捕手小林誠司只出賽2場，還沒有打出安打就下放二軍休養。 歐新社資料照片

太平洋聯盟雖然傷兵問題相較於中央聯盟沒有這麼嚴重，不過也有歐力士的開幕先發山岡泰輔左内腹斜筋損傷，以及軟銀左投摩爾（Matt Moore）左腓腹筋損傷、外野手長谷川勇也右脇腹筋挫傷陸續註銷一軍登錄。

往後各隊將面對每週6連戰的密集賽程，尤其中央聯盟有多隊因雨延賽的場次累積到後面，9月之後包括巨人、阪神都將有大型連戰，屆時將是一大考驗。隨著戰情緊繃以及體力負擔、長距離移動等因素，望後受傷選手也有持續增加的風險，因此預料今年各隊的最後決勝關鍵將取決於替補球員的戰力，板凳深度定勝負。