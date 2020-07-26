日職／宋家豪中繼2局 挨陽春砲掉分

樂天金鷲隊先發投手藤平尚真，一開賽一個出局數都還沒拿到，就因頭部觸身球被勒令退場，樂天被迫啟動牛棚車輪戰，台灣投手宋家豪在第四局接手戰局，投2局，因陽春砲而丟掉1分，防禦率從賽前5.40下修為5.25。

樂天今天與歐力士隊進行六連戰最終回合，樂天在前五戰吞下4敗1和，包括其中一戰由宋家豪承擔敗投，今天要避免單周0勝，但一開賽就不順利。

藤平尚真先被首棒西村凌敲出二壘安打，接著對第二棒大城滉二投出頭部觸身球，被勒令退場，樂天由安樂智大緊急接替，投3局失1分，宋家豪在第四局0：3時打卡上班。

宋家豪第四局先讓若月健矢敲出外野飛球出局，三振太田椋，再讓安達了一擊出游擊方向滾地球出局。樂天四局下趕回2分，宋家豪第五局續投，收下兩出局數後不穩，先被吉田正尚敲出陽春砲，再保送瓊斯（Adam Jones），幸以飛球出局解危。

宋家豪以31球中繼2局失1分，唯一被敲的安打就是一發陽春砲，送出1三振、1保送。