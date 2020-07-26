快訊

英相強生差點因肥胖而死 將花3.8億要國人減肥

卓榮泰說重話：假「英系」之名挑起對立的放話必須終止

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／蔣智賢歸隊再等等 二軍再打一場後回歸

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將蔣智賢。 圖／聯合報系資料照片
富邦悍將蔣智賢。 圖／聯合報系資料照片

富邦悍將隊總教練洪一中預告多時的強打蔣智賢，最終並未在本周歸隊，他預計下周再打一場二軍賽事，再歸隊一軍助拳。

蔣智賢前一場一軍出賽為5月15日，接下來他因扭傷左膝缺陣，初期評估至少缺席10天，結果直到上半季打完都沒能歸隊，本周才在二軍展開復健賽。

洪總從周五起就預告蔣智賢的回歸，最快可能在周六與張進德一起登錄一軍，但一連兩天都未在球員異動出現蔣智賢的名字。

悍將隊今天並無任何球員異動，確定蔣智賢的歸隊日再延，洪總表示，蔣智賢將在二軍再打一場，再拉上一軍比賽。

悍將隊下周二有二軍賽事，蔣智賢若狀況沒有問題，將在下周三台南球場與統一獅隊一戰復出。

蔣智賢在受傷前，本季出賽21場，累積85打數敲出30支安打、6發全壘打，打擊率3成53，少了這門重砲，讓悍將隊上半季打得很辛苦，團隊打擊率2成80、587支安打、287分打點、72支全壘打等各項數據，都在四隊敬陪末座。

蔣智賢

延伸閱讀

中職／首打席首安首打點 張進德真神

我是MVP／張進德首打席敲安 感謝天上的父親

中職／讓張進德代跑出賽 洪總：冥冥中安排

中職／張進德遞補首度出賽 單場兩支二壘打獲MVP

相關新聞

中職／愛穿大一號球衣 張進德「放鬆」出賽

昨天剛以代跑展開中職生涯第一戰，捕手張進德今天排進富邦悍將隊先發打線，擔任捕手、第三棒，他說：「平常心，身體上都準備好了...

日職／宋家豪中繼2局 挨陽春砲掉分

樂天金鷲隊先發投手藤平尚真，一開賽一個出局數都還沒拿到，就因頭部觸身球被勒令退場，樂天被迫啟動牛棚車輪戰，台灣投手宋家豪...

日職／連三天未出賽 王柏融遭下放二軍

旅日台將王柏融近期打擊狀況不理想，已連三天未上場，日職火腿隊今天公布球員異動，王柏融遭下放二軍，將內野手谷内亮太拉回到一...

中職／起步差但速度開大絕 林智平預測陳晨威上看45盜

樂天桃猿隊快腿陳晨威持續在盜壘榜上獨走，目前已累積26盜，下周就有機會改寫林智平保持的隊史單季最多32盜紀錄。林智平看這...

中職／蔣智賢歸隊再等等 二軍再打一場後回歸

富邦悍將隊總教練洪一中預告多時的強打蔣智賢，最終並未在本周歸隊，他預計下周再打一場二軍賽事，再歸隊一軍助拳。

日職／王柏融下放二軍 栗山教頭盼調整打擊手感

日職火腿隊台將王柏融今天遭球團下放二軍，王柏融本季打擊不振，目前打擊率不到1成，很少獲得先發機會，火腿隊總教練栗山英樹表...

中職／悍將主題日AR開場 台灣大秀5Ｇ力

台灣大哥大昨天與富邦悍將隊聯手舉辦「XVIII悍將中學返校日」主題日，特別加入五Ｇ元素，以ＡＲ大秀開場，由飛行船首次帶著...

中職／兄弟德保拉 連勝停不下來

中信兄弟隊洋投德保拉的連勝列車，下半季繼續行駛，昨天再繳先發六局無失分，率領兄弟以六比○完封統一獅隊，他收下九連勝，追平...

中職／首打席首安首打點 張進德真神

前旅美捕手張進德加入富邦悍將隊後，首打席就敲安、當功臣，他說：「感謝天上的父親，讓我這麼順利在第一個打席擊出安打。」悍將...

日職／陽岱鋼代打送回追平分 巨人還是輸了

讀賣巨人隊今天出戰養樂多隊，台將陽岱鋼沒有先發，在九局上代打，以高飛犧牲打送回追平分，但巨人仍在九局下失守，川端慎吾敲出...

中職／不知道怎麼輸 兄弟德保拉6局無失分收9連勝

上半季豪取8連勝，中信兄弟隊洋投德保拉進入下半季還是勇猛，今天對統一獅隊先發，演出6局無失分，幫助兄弟以6：0贏球，德保...

中職／讓張進德代跑出賽 洪總：冥冥中安排

張進德中職首度出賽就是代跑，富邦悍將隊總教練洪一中說：「冥冥中安排，就上去了。」

熱門新聞

日職／連三天未出賽 王柏融遭下放二軍

NBA／壽星庫茲瑪手感燙 聯手詹姆斯助湖人開胡

MLB／開幕戰代打敲安 林子偉馬上獲先發機會

MLB／林子偉先發2打數無安打 雙殺守備是亮點

中職／張進德首球敲安 打點得分都開張

MLB／代誌大條！打完開幕戰才發現 紅人內野手確診

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。