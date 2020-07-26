中職／蔣智賢歸隊再等等 二軍再打一場後回歸

富邦悍將隊總教練洪一中預告多時的強打蔣智賢，最終並未在本周歸隊，他預計下周再打一場二軍賽事，再歸隊一軍助拳。

蔣智賢前一場一軍出賽為5月15日，接下來他因扭傷左膝缺陣，初期評估至少缺席10天，結果直到上半季打完都沒能歸隊，本周才在二軍展開復健賽。

洪總從周五起就預告蔣智賢的回歸，最快可能在周六與張進德一起登錄一軍，但一連兩天都未在球員異動出現蔣智賢的名字。

悍將隊今天並無任何球員異動，確定蔣智賢的歸隊日再延，洪總表示，蔣智賢將在二軍再打一場，再拉上一軍比賽。

悍將隊下周二有二軍賽事，蔣智賢若狀況沒有問題，將在下周三台南球場與統一獅隊一戰復出。

蔣智賢在受傷前，本季出賽21場，累積85打數敲出30支安打、6發全壘打，打擊率3成53，少了這門重砲，讓悍將隊上半季打得很辛苦，團隊打擊率2成80、587支安打、287分打點、72支全壘打等各項數據，都在四隊敬陪末座。