中職／起步差但速度開大絕 林智平預測陳晨威上看45盜

樂天桃猿隊快腿陳晨威持續在盜壘榜上獨走，目前已累積26盜，下周就有機會改寫林智平保持的隊史單季最多32盜紀錄。林智平看這位後輩，儘管在壘間起步差，「但他靠速度彌補就夠了啊！」看好他將以45盜以上的數字，帶走今年盜壘王。

中職單季最多盜壘紀錄有神標竿，為1997年大帝士71盜，若將範圍縮小為「台製快腿」，1999年黃甘霖跑出54盜，為本土球員之最；近幾年比較亮眼的數字，則是2018年王威晨的44盜。

陳晨威上半季累積23盜，已改寫自己去年整季的22盜，下半季持續在壘間衝刺，前兩戰再累積3次盜壘成功，包括昨天挑戰張進德得手，26次盜壘成功，遙遙領先居次的李宗賢（15盜）。

猿隊隊史單季最多盜壘紀錄，為林智平在2015年跑出的32盜，以陳晨威的進度，突破只是時間早晚的事。談到陳晨威的盜壘功力，林智平曾直率評價：「速度比我快，但起步太爛了」，他解釋，「缺少經驗，還有對投手動作的觀察吧！」

林智平透露，「有時當下看到的話會跟他講，明明是很好抓的投手，怎麼沒試著抓看看。」但他也笑說，陳晨威不擅抓起步時機，還是在盜壘榜上領先這麼多，「他用速度彌補就夠了啊，還要教什麼？」

林智平預測，陳晨威將以45盜以上的數字帶走今年盜壘王，「只要他想跑，再多做一點功課，50盜絕對有機會挑戰。」