聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／王柏融下放二軍 栗山教頭盼調整打擊手感
日職火腿隊台將王柏融今天遭球團下放二軍，王柏融本季打擊不振，目前打擊率不到1成，很少獲得先發機會，火腿隊總教練栗山英樹表示，要讓王柏融在二軍站上打擊區，調整手感。
王柏融本季打擊狀況不佳，目前出賽17場，31打數僅敲出3支安打，吞下11次三振，打擊率為不到1成的0.097，因此大部分比賽都是從板凳出發，上次先發已經是18日的事情，不過4打數沒有安打，目前連11打數沒辦法敲出安打。
火腿隊將王柏融下放二軍調整狀況，拉上內野手谷內亮太，為王柏融本季首次遭降二軍。栗山英樹賽前接受日本媒體訪問時表示：「為了讓王柏融調整狀況，無論如何只能讓他在二軍站上打擊區，保持打擊手感，這在一軍是無法做到的事情。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言