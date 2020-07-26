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日職／王柏融下放二軍 栗山教頭盼調整打擊手感

中央社 / 台北26日電
王柏融。 報系資料照
王柏融。 報系資料照

日職火腿隊台將王柏融今天遭球團下放二軍，王柏融本季打擊不振，目前打擊率不到1成，很少獲得先發機會，火腿隊總教練栗山英樹表示，要讓王柏融在二軍站上打擊區，調整手感。

王柏融本季打擊狀況不佳，目前出賽17場，31打數僅敲出3支安打，吞下11次三振，打擊率為不到1成的0.097，因此大部分比賽都是從板凳出發，上次先發已經是18日的事情，不過4打數沒有安打，目前連11打數沒辦法敲出安打。

火腿隊將王柏融下放二軍調整狀況，拉上內野手谷內亮太，為王柏融本季首次遭降二軍。栗山英樹賽前接受日本媒體訪問時表示：「為了讓王柏融調整狀況，無論如何只能讓他在二軍站上打擊區，保持打擊手感，這在一軍是無法做到的事情。」

王柏融 火腿

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