日職／陽岱鋼代打送回追平分 巨人還是輸了

讀賣巨人隊今天出戰養樂多隊，台將陽岱鋼沒有先發，在九局上代打，以高飛犧牲打送回追平分，但巨人仍在九局下失守，川端慎吾敲出再見安打，養樂多以6：5帶走勝利。

巨人與養樂多昨天才打了一場5：5和局，今天又是一場激戰，一度以1：4落後的巨人，靠著全壘打追分，第六局丸佳浩、第七局惠勒（Zelous Wheeler）和第八局吉川尚輝都敲陽春砲，追近為4：5。

第九局，石川慎吾和惠勒都敲安打，攻占一、三壘，陽岱鋼上場代打，以外野高飛犧牲打送回追平分，也讓養樂多先發投手小川泰弘的勝投飛了，先發7局失3分作白工，但養樂多仍在九局下靠著代打川端慎吾的再見安打，1分差氣走巨人。

陽岱鋼唯一打席敲出高飛犧牲打，進帳1分打點，打擊率維持在2成44。