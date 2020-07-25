我是MVP／張進德首打席敲安 感謝天上的父親

比賽時間：7/25 星期六（編號第123場）

對戰組合：

樂天桃猿vs.富邦悍將

MVP :

富邦悍將 張進德

單場成績：

兩安、兩支二壘打、一分打點、得兩分

中職生涯首度出賽，張進德首打席首球就敲安，成為富邦悍將隊致勝功臣，他說：「感謝天上的父親，讓我這麼順利在第一個打席擊出安打。」

張進德以代跑身份展開中職「處女秀」，他說：「應該是生涯第1次代跑，只記得這1次，但上去感覺很興奮。」

3局下，林宥穎先自打球打到脛骨後、再敲安，張進德說：「覺得他一定會很不舒服，自己心裡先做好準備，有機會就要上去了。」

代跑上場，張進德沒有嚇一跳，他表示，自己都準備好了，無時無刻都可以上去比賽，「把自己工作做好」。

5局下，張進德首度上場打擊，面對猿隊洋投卡本特投出的第1球積極出棒，揮出右外野二壘打，「已經準備好，好球來就要攻擊，挑自己喜歡的球去進攻」。

6局下張進德再敲二壘打，首度在中職出賽以雙安收場，首打點、首得分也同時進帳，他說：「覺得很開心，感謝我的家人、主和球隊。」

悍將隊總教練洪一中把首安球交給張進德，同時叫他加油，張進德說：「球已經收進櫃子，MVP則要獻給家人。」因為今天沒有先發，家人沒來現場，「希望他們有看到」。

賽後MVP頒獎、跳舞，張進德有點害羞，「我的個性內向，很緊張，但也感覺很新鮮，沒想到這麼快拿到MVP、這麼快就要在球迷前跳舞」。