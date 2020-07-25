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中職／不知道怎麼輸 兄弟德保拉6局無失分收9連勝

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒中信兄弟投手德保拉。 報系資料照／記者劉學聖攝影
中華職棒中信兄弟投手德保拉。 報系資料照／記者劉學聖攝影

上半季豪取8連勝，中信兄弟隊洋投德保拉進入下半季還是勇猛，今天對統一獅隊先發，演出6局無失分，幫助兄弟以6：0贏球，德保拉收下9連勝，以9勝持續在勝投榜獨走。

德保拉季前被定位為四號洋投，開季投出5連敗，但投手教練佛斯特持續為他灌注信心，德保拉在5月中旬後展開一段戰無不勝的旅程，上半季以8連勝收尾，包含在兄弟的封王戰完投9局、拿下勝投。

下半季的首場出賽，德保拉以107球投6局，只被敲出2安打、無失分，送出7次三振，出現4次保送，第六局在一、二壘有人時，面對獅隊連續兩棒代打吳國豪、楊家維，德保拉守住未失分。

兄弟第七局起動用牛棚，「泡麵三人組」接力登板，吳俊偉雖遭遇滿壘危機，但關鍵時刻面對林安可飆出三振，加上蔡齊哲、李振昌，各自完成1局無失分。

兄弟打線碰到德保拉先發就很捧場，第三局周思齊以安打首開紀錄，第四局高宇杰敲高飛犧牲打帶有1分打點，第五局周思齊敲出兩分全壘打，下一棒詹子賢跟進開轟，兄弟取得5：0領先，也讓獅隊先發投手江辰晏先發5局下班。

周思齊 牛棚

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