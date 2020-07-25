聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／讓張進德代跑出賽 洪總：冥冥中安排
張進德中職首度出賽就是代跑，富邦悍將隊總教練洪一中說：「冥冥中安排，就上去了。」
賽前，教練團原本設定張進德在後段比賽代打，但3局下林宥穎被自打球打到脛骨，之後雖敲安，洪一中說：「這是一個『嗆司』，本來沒那麼早讓他上去，但宥穎腳不舒服，當機立斷換人。」
此戰張進德擊出兩支二壘打，洪總表示，「他（阿德）本來安打率就很高，在二軍出賽打擊率四成多，不用懷疑他的打擊能力。」
張進德這場比賽最大貢獻除了兩安，建功時機更是關鍵，洪一中說：「他一上來就敲二壘打，讓我們開始得分，士氣整個提升上來，前幾局被卡本特壓得死死的，這很重要。」
張進德和先發投手索沙搭配順暢，洪總說：「索沙之前有些習慣被抓到，這幾天一直在注意這個問題，今天感覺效果不錯。」
首度在中職出賽就有好表現，張進德發揮實力，洪總表示，明天可能讓他先發。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言