中職／讓張進德代跑出賽 洪總：冥冥中安排

張進德中職首度出賽就是代跑，富邦悍將隊總教練洪一中說：「冥冥中安排，就上去了。」

賽前，教練團原本設定張進德在後段比賽代打，但3局下林宥穎被自打球打到脛骨，之後雖敲安，洪一中說：「這是一個『嗆司』，本來沒那麼早讓他上去，但宥穎腳不舒服，當機立斷換人。」

此戰張進德擊出兩支二壘打，洪總表示，「他（阿德）本來安打率就很高，在二軍出賽打擊率四成多，不用懷疑他的打擊能力。」

張進德這場比賽最大貢獻除了兩安，建功時機更是關鍵，洪一中說：「他一上來就敲二壘打，讓我們開始得分，士氣整個提升上來，前幾局被卡本特壓得死死的，這很重要。」

張進德和先發投手索沙搭配順暢，洪總說：「索沙之前有些習慣被抓到，這幾天一直在注意這個問題，今天感覺效果不錯。」

首度在中職出賽就有好表現，張進德發揮實力，洪總表示，明天可能讓他先發。