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中職／張進德遞補首度出賽 單場兩支二壘打獲MVP
前旅美捕手張進德加入富邦悍將隊後，第一次出賽就當功臣，今晚對樂天桃猿隊之戰，他在5局下敲出中職生涯首安，帶動球隊單局7分攻勢，悍將隊終場以8：5獲勝。
張進德昨天與悍將隊簽約，今天登錄一軍，雖然沒有先發，3局下就出場代跑，頂替先發捕手林宥穎。
張進德在5局下首度上場打擊，面對猿隊洋投卡本特投出的第一球積極出棒，揮出右外野二壘打，這一棒也開啟悍將隊大局。
首度打擊除了首安出爐，張進德也送回悍將隊此戰第1分，個人中職生涯第1分打點同時到手，之後再靠李宗賢、辛元旭安打，跑回他在中職的第1分，也是此戰悍將隊追平分（3：3）。
悍將隊在5局下另有林益全、高國輝、林哲瑄敲安，單局拿7分、後來居上。
張進德在6局下再敲出二壘打，並靠辛元旭安打再跑回1分，中職處女秀表現出色，獲選單場MVP。
悍將隊先發投手索沙投8局，在1、3、4局上各失1分，皆為責失，被擊出11支安打、飆出8次三振，拿到個人本季第7勝（3敗）。
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